Mein Hemd trägt schwarz

und das Gefühl der Liebe ist verschwunden.

In der Seele spüre ich nur noch Schmerz.

Schuld daran sind deine Boshaftigkeit und die Gemeinheiten,

die du mir angetan hast. Mir ist klar geworden, dass du mich nicht mehr magst!



Weißt du, was mich dabei am meisten ankotzt, ist die Tatsache,

dass du mich betrogen hast! Deshalb trage ich jetzt nur noch schwarze Hemden.



Scheint so, als wäre ich jetzt wieder allein.

Du hast mich nach Strich und Faden belogen.

Was für ein verdammter Tag, an dem ich dich traf,

und vom starken Gift deiner Liebe trank.



Du hast mich mit Schmerz und Sehnsucht nach dem Tod sitzengelassen.

Ich habe den bitteren Hauch des Abschieds eingeatmet.

Seitdem kann ich nur noch schwarze Hemden tragen.

Das Abbild meiner Seele.



Durch deine Schuld habe ich mein inneres Gleichgewicht verloren

und fast auch das Dach über meinem Kopf.



Damit du’s genau weißt:

Ich trage nur noch schwarze Hemden und darunter nichts als nackte Haut

beziehungsweise das, was einen Mann ausmacht.

Deine Liebe interessiert mich nicht mehr.

Was gestern noch so unvergleichbar wesentlich erschien,

wirkt heute nur noch lächerlich.



Mittwochnachmittag (südamerikanisches spanisch: Scheiße!)

Du bist nicht zurückgekommen!

Hast nicht einmal was von dir hören lassen.

Nun denn!

Ich hier im schwarzen Hemd und deine Koffer in der Tür!