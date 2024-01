Heute hab ich Lust, einfach mal NIX zu tun,

will einfach nur im Bett liegen.

Hab keine Lust ans Telefon zu gehen,

quatscht mir einfach auf den Anrufbeantworter.

Weil HEUTE – mach ich gar nix!

Das schwöre ich.

Ich häng einfach rum und glotz auf meinen Ventilator

mach den Fernseher an, spiel ein bisschen an mir rum

und lieg in meiner Kuscheldecke auf dem Sofa.

Ich guck auf MTV wie man total cool draufkommt.

Weil in meinem Schloss bin ich der abgefahrenste Typ überhaupt.

MORGEN wenn ich aufwach,

mach ich erstmal ein bisschen Fitness,

treff vielleicht ein hübsches Mädchen

und wir haben ein bisschen netten Sex...

Und sie wird „Oh das is so toll“ rufen.

Mädchen (gelangweilt): „Oh das is so toll!“

Ich würde also ein bisschen in der Gegend rumflirten

und meinen College-Abschluss machen.

Ich wette, mein alter Herr würde so stolz auf mich sein -

aber sorry Paps, du wirst noch ein bisschen warten müssen.

Denn heute mach ich einfach mal NIX,

werde mir nicht die Haare kämmen und

mich nicht anziehen.

Ich will einfach nur im Bett liegenbleiben.