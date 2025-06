Bei einem bisher einmaligen Projekt im Siegerland wird die Talbrücke Rinsdorf an der A45 verschoben. Was daran so besonders ist und wie es aussieht, hier anschauen!

Die Brücke wird inklusive Fahrbahn und Pfeilern quer verschoben – während der Verkehr direkt daneben weiterfließt. So ein Verfahren hat es in Deutschland so noch nicht gegeben.

Das Brückenteil hat gigantische Ausmaße:

🌉 120 Meter lang

⚖️ 40.000 Tonnen schwer

🏗️ 70 Meter hohe Pfeiler

Insgesamt muss es um etwa 20 Meter verschoben werden. Angefangen wurde damit am Dienstagmorgen. Alles komplette zu verschieben, soll den Angaben nach bis zu 30 Stunden dauern.

Wie die Brücke sich bewegt, kannst du immer wieder in unserem Livestream beobachten:

Brücke an der A45 wird verschoben: So funktioniert das

Damit die Brücke an der A45 auf diese neue Art und Weise verschoben werden kann, gab es eine lange Vorlaufzeit. Die Arbeiten an der Brücke haben bereits vor rund acht Jahren begonnen. Zuerst wurde eine neue Brücke gebaut, dann die alte gesprengt. Danach wurde die zweite neue Brücke errichtet, die jetzt verschoben wird.

In den letzten Wochen wurden dann die sechs Brückenpfeiler um ungefähr zwei Zentimeter angehoben. „Zwischen den Pfeilern und dem Fundament liegen jetzt Teflonplatten“ , erklärt SWR3-Reporter Heiko Dolle. Die Platten sorgen zusammen mit einem Spezialfett dafür, dass sich das Brückenteil wie auf Schienen bewegt und Millimeter für Millimeter an die bereits befahrene Brücke herangeschoben werden kann.

Alles muss gleichzeitig passieren. Da darf sich wirklich nichts verkanten.

Die Brücke soll im Laufe des Mittwochs an das zweite Brückenteil heranrücken.

A45 bei Wilnsdorf-Rinsdorf: Deshalb ist die Brückenbaustelle besonders

„Deutschland steckt mitten in einer Brückenbaukrise. Viele Autobahnbrücken sind sehr marode“ , erklärt Dolle. Alleine an der A45 müssten über 60 Brücken erneuert werden. Für Brückenarbeiten müssen Autobahnen bisher meist komplett gesperrt werden. „Was hier in Rinsdorf passiert, zeigt aber: Es geht auch anders, schneller, moderner – und ohne dass der Verkehr komplett zum Erliegen kommt“ , so Dolle.

Ingenieure und Infrastruktur-Experten sehen deshalb in dem Projekt ein Modell für die Zukunft. Wenn bei der Talbrücke das komplette Verschieben von links nach rechts erfolgreich gelingt, könnte das zum Vorbild für bundesweite Baustellen werden.

Um die besondere Baustelle ging es auch im SWR3 Topthema. Hier reinhören: