per E-Mail teilen

in Pocket speichern

Am Wochenende könnte es voll werden in Sindelfingen: Die A81 wird gesperrt, die Umleitung geht durch die Stadt. Und dann ist da ja auch noch der Weihnachtsmarkt ...

Das erste Adventswochenende wird wohl eine Geduldsprobe für Autofahrer, die an Sindelfingen vorbei wollen. Denn statt Autobahn müssen sie mitten durch den Ort fahren.

A81: Sperrung zwischen Sindelfingen und Böblingen

Die A81 wird zwischen den Anschlussstellen Sindelfingen-Ost und Böblingen-Hulb von Freitagabend um 22 Uhr bis voraussichtlich Montagmorgen um 5 Uhr in beiden Fahrtrichtungen vollgesperrt werden.

ℹ️🛣bitte beachtet für eure Reiseplanung am Wochenende die 🚧VOLLSPERRUNG🚧 der A81 zwischen #Sindelfingen Ost und #Böblingen Hulb. 🕖29.11. 22.00 Uhr – 02.12. 05:00 Uhr pic.twitter.com/z7gQmzyhPt

Katja Trautwein berichtet:

Nachrichten 29.11.2024 A81-Sperrung bei Sindelfingen am Wochenende Dauer 0:52 min Katja Trautwein berichtet über die Sperrung der A81 wegen des Abrisses der Elefantenbrücke zwischen Sindelfingen und Böblingen.

A81-Ausbau: Brücke muss abgerissen werden

Seit 2021 wird die A81 sechsspurig ausgebaut. Dafür mussten immer wieder auch Brücken abgerissen beziehungsweise an die neue Breite der Autobahn angepasst werden. Jetzt trifft es auch die sogenannte „Elefantenbrücke“, die den Sindelfinger Stadtteil Goldberg über die Autobahn mit der S-Bahn-Station „Goldberg“ in Böblingen verbindet. Durch den Brückenabriss wird auch der Busverkehr in Sindelfingen beeinträchtigt. Welche Buslinien betroffen sind, seht ihr hier!

Radfahrer und Fußgänger müssen bis 5. Dezember auf den Weg verzichten. Ab dann soll eine provisorische Brücke den direkten Zugang von Sindelfingen zum S-Bahn-Halt wieder ermöglichen.

Sperrung der A81 bei Böblingen: Gesamter Verkehr wird umgeleitet

Umleitung durch Sindelfingen

Der komplette Autoverkehr zwischen Stuttgart und Singen wird umgeleitet – und zwar durch die Sindelfinger Innenstadt. Diese Ausweichroute gab es bei bisherigen Sperrungen im Zuge des A81-Ausbaus schon – und sie war da bereits überlastet. Jetzt kommen der samstägliche Shopping-Verkehr und der Andrang auf den Böblinger Weihnachtsmarkt hinzu. Gute Fahrt allen, die da durch müssen!

Diese Weihnachtsmärkte in SWR3Land sind etwas ganz Besonderes!

Die kompletten Bauarbeiten an der A81 sollen 2027 fertig sein, sie kosten rund 490 Millionen Euro. Im Radio informieren wir euch laufend über aktuelle Verkehrsbehinderungen:

Musik, Nachrichten, Service & Comedy Jetzt das SWR3 Webradio einschalten! SWR3 hören von überall auf der Welt – mit unserem Webradio kein Problem. Einschalten, Spaß haben!

Baustelle? Unfall? Stau? Mit dem SWR3 Verkehrszentrum könnt ihr eure Strecke checken: