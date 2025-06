Am Wochenende findet Rock am Ring statt. Das Wetter könnte allerdings für ordentlich Schlamm sorgen. Hier kannst du die Wettervorhersage checken!

Schon seit Tagen gibt es immer wieder Regen in SWR3Land und so wird es vermutlich auch in den nächsten Tagen weitergehen. Trocken bleibt es auf dem Rock am Ring Festival also nicht. So seid ihr dafür gewappnet!

Am Mittwoch sind bereits viele Festivalgänger angereist. Das Wetter war vorerst nicht so schlimm wie befürchtet. Dafür kam es allerdings zu langen Staus und stundenlangen Wartezeiten. Am Donnerstag soll es dann Regnen in der Nacht auf Freitag könnte es sogar Dauerregen geben.

Wetter bei Rock am Ring: So geht es an den Festivaltagen weiter

Das Festival feiert in diesem Jahr ein großes Jubiläum. Seit 40 Jahren pilgern Zehntausende Musikfans zu Rock am Ring. Zur Feier des Tages soll das Wetter am Freitag – dem ersten Festivaltag – auch etwas besser werden. Laut Vorhersage fällt am Vormittag noch Regen, am Nachmittag könnte dann die Sonne raus kommen, mit Schauern muss trotzdem gerechnet werden.

Doch insgesamt bleibt es wohl ein nasses Festival-Wochenende. Der Wetterdienst meldet für alle RaR-Tage immer wieder Regen.

Ob es Unwetterwarnungen für das RaR gibt, könnt ihr hier nachschauen:

Es ist zwar kein Starkregen gemeldet. Aber: Die Gummistiefel solltet ihr trotzdem einpacken. Denn wenn es immer wieder regnet, könnte das die Campingplätze schnell in eine Schlammwüste verwandeln.

Neben Gummistiefeln gibt es noch andere Dinge, die ihr bei Regenwetter mitnehmen solltet:



Regenponcho: Für alle, die die Konzerte halbwegs trocken erleben wollen.

Für alle, die die Konzerte halbwegs trocken erleben wollen. Drybag oder Müllsäcke: Damit eure Sachen im Zelt nicht nass werden.

Damit eure Sachen im Zelt nicht nass werden. Pavillon, Plane oder Vorzelt: Damit ihr nicht nur in eurem Zelt rumliegen müsst.

Damit ihr nicht nur in eurem Zelt rumliegen müsst. Kleintierstreu: Gegen Matsch am Zelteingang.

Pfingstwochenende: So wird das Wetter bei euch!

Am Pfingstwochenende werden keine Höchsttemperaturen erwartet. Für Rock am Ring sagt der Wetterdienst für alle Tage um die 15 Grad voraus. Wie das Wetter bei dir wird, kannst du hier checken!

Die besten Vorhersagen gibt es dann für den Abreisetag am Montag. Da soll es Stand jetzt komplett trocken bleiben.

Unwetter bei Rock am Ring: So heftig war es schon

Bei Rock am Ring gab es schon mehrfach schwere Unwetter. 2016 war es besonders heftig. Damals waren am Freitag drei Blitze auf dem Festivalgelände eingeschlagen. Es gab rund 80 Verletzte. Laut einem Polizeisprecher mussten zwei Besucher sogar wiederbelebt werden. Außerdem hatten viele Menschen nach den Einschlägen von Herz-Rhythmus-Störungen berichtet – andere erlitten einen Schock. Rock am Ring wurde daraufhin am Samstag vorzeitig beendet.

Rock am Ring endet am zweiten Veranstaltungstag Liebe Festivalbesucher, Rock am Ring muss vorzeitig nach dem zweiten...Posted by Rock am Ring on Saturday, June 4, 2016

Wie die Besucher den Abbruch des Festivals 2016 erlebt haben, könnt ihr euch hier anschauen.