Joost Schmidt

Das mache ich bei SWR3: Ich spreche, recherchiere und texte fürs Radio und suche eindrucksvolle Menschen aus SWR3Land mit ihren Geschichten.

So würde man mich zitieren:

Nicht ärgern lassen!

Diesen Song höre ich immer: Moby – Why Does My Heart Feel So Bad?; David Guetta feat. Sia – Titanium; Chase & Status – Blind Faith; Lily Allen – The Fear; Keri Hilson – I Like

Das mag ich an SWR3Land am meisten: Wie viele interessante, eloquente, schlagfertige und unterhaltsame Menschen leben hier bitte? Die Antwort lautet: sehr, sehr viele!

Darüber lache ich: Mein Humor ist leider sehr trocken und stumpf. Ich finde viel zu vieles witzig. Leider.

Bei dieser Serie verlasse ich die Couch nicht mehr: „Haus des Geldes“ oder „Das Boot“

Das verstecke ich, wenn Besuch kommt: Bei uns zu Hause ist es eher das Gegenteil! Wenn Besuch kommt, hole ich Geschenke bzw. Staubfänger wieder aus dem Keller und stelle sie in die Ecke, als wäre das dort dauerhaft platziert.

Diesem Menschen/dieser Seite folge ich: Jetzt wird’s peinlich… Tim Schaecker von den Elevator Boys, unzähligen Fitness-Influencern, Landschaftsbildern aus Großbritannien und Buchempfehlungen. Ja, es ist ein wilder Mix.

Auf diese Fragen wollte ich schon immer mal antworten:

Welches Essen geht immer? Milchreis! Als Frühstück bis Late-Night-Snack!

Ist ein Jahr in deiner Vorstellung eine Linie oder sieht das anders aus? In meinem Kopf ist das Jahr von Januar bis Juli eine gerade Linie und biegt mit dem August ab. Ab dann wird’s verwinkelt, bis der Dezember an der Linie beim Januar anschließt…

Welches Tier würde deiner Meinung nach am besten ein Unternehmen führen? So eine Bienenkönigin hat doch offensichtlich hervorragende Führungsqualitäten!