Er entertaint ganz Deutschland mit seinem genialen Humor und der Mischung aus Schwäbisch und Kiezdeutsch. Ihr wollt eine seiner Shows live erleben? So könnt ihr Tickets gewinnen!

Sein Terminkalender ist voll. Sehr voll! Immerhin tourt Teddy gerade mit seiner Live-Show durch die ganze Republik. Aber er hat offensichtlich Bock auf SWR3Land! Heute war er zwischen 8 und 9 Uhr in der SWR3 Morningshow, obwohl er bereits am Donnerstag einen Auftritt in Kiel hat!

Rebekka und Consi haben Teddy spontan Tickets für seine Live-Show abgeluxt! Und die sind für euch! Ihr könnt 9 x 2 Front-of-Stage-Tickets für seine Live-Show am 13.7. in gewinnen!

Wie gut kennt ihr Teddy? 3 Facts über den Comedian.

Gewinnspiel – Teddy live in Stuttgart: So funktionierts

Ihr wollt Teddy live in Stuttgart erleben? Wir verlosen noch den ganzen Tag bis 18 Uhr insgesamt 9 x 2 Front-of-Stage-Tickets für Teddys Show. Jede Stunde habt ihr die Chance: Immer, wenn ihr Teddy im Radio hört, eine Sprachnachricht per Whatsapp, Signal oder SWR3 App an die 07221 20 11 ins Studio schicken. Sagt uns, warum ihr Teddy unbedingt live sehen wollt.

Comedian Teddy Tedros Teclebrhan bei einer Live-Show. Seit Jahresbeginn tourt er mit einem neuen Programm durch Deutschland und füllt ganze Fußballstadien! picture-alliance / Reportdienste Panama Pictures | Christoph Hardt

🥸 Ob als Integrationstestkandidat Antoine Burtz oder ausländerfeindlicher Schwabe Ernst Riedler: Teddy gehört zu den vielseitigsten Entertainern Deutschlands. In seinen Live-Shows feiern wir seinen unverwechselbaren Humor und seine verschiedenen Charaktere.

📺 Bekannt wurde er 2011 durch sein virales YouTube-Video „Umfrage zum Integrationstest“, in dem er als Kunstfigur Antoine viele Stereotype über Ausländer thematisiert. Seitdem ist Teddy nicht zu stoppen: Es folgten Bühnenshows und auch Auftritte als Schauspieler in verschiedenen Filmen. Auch auf Social Media ist Teddy aktiv und erreicht dort Millionen von Followern.

🫨 Mit seinen Tour-Programmen ist Teddy so erfolgreich, dass er in Stuttgart bereits zwei Fußballstadien mit über 60.000 Menschen füllte! Seit Jahresbeginn ist er mit seinem neuen Bühnenprogramm am Start – auch in SWR3Land!

Auch Musik macht Teddy! Eines seiner bekanntesten Lieder könnt ihr hier hören 🔊

Antoine feat. Teddy Teclebrhan - Lohn Isch Da (Official Music Video)

Und hier ein Ausschnitt aus seiner Live-Show:

Social-Media-Beitrag auf Instagram von teddyteclebrhan

