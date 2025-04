Ob im Radio oder online: Ihr teilt jeden Tag so viel mit uns! Gedanken, Bilder, Meinungen, Alltagsgeschichten. Und weil ihr so eine tolle Community seid, zeigen wir euch hier, wer hinter SWR3 steckt.

Biografie: Das habe ich vor SWR3 gemacht

Als Redakteurin der Schülerzeitung dachte ich mir – macht Spaß, könnte man doch beruflich machen! Also studierte ich Publizistik und Philosophie im Bachelor und Literatur im Master. Währenddessen arbeitete ich als wissenschaftliche Hilfskraft an der Uni Mainz. Im Schauspiel Frankfurt war ich immer wieder freiberuflich beschäftigt und künstlerisch aktiv. Beim SWR3 CLUB absolvierte ich mein Volontariat als Multimedia-Redakteurin. In dieser Funktion und später auch als Chefredakteurin von SWR3 Das Magazin arbeitete ich hauptsächlich mit journalistischen Printprodukten. Jetzt bin ich in der digitalen Welt von SWR3 angekommen und muss sagen: Gefällt mir ziemlich gut hier!

Das mache ich bei SWR3: Das Neuland Internet verstehen, bearbeiten und vergrößern. Ob sich das durchsetzt?

So würde man mich zitieren: Das müssen die entscheiden, die täglich mit mir leben und arbeiten (müssen).

Diesen Song höre ich immer: „Donʼt Stop Me Now“ von Queen

Das mag ich an SWR3Land am meisten: Da halte ich es mit Brahms „ Nach Baden-Baden habe ich ohnedies immer eine Art Sehnsucht … “

Darüber lache ich: über schwarzen Humor und Sarkasmus

Bei dieser Serie verlasse ich die Couch nicht mehr: Sherlock, Hannibal

Das verstecke ich, wenn Besuch kommt: Puh ... Ich lasse das lieber mit den Besuchern.

Diesem Menschen/dieser Seite folge ich: swr3online natürlich!

Auf diese Fragen wollte ich schon immer mal antworten:

Kennst du schon das neue Buch von Jonathan Franzen? Es gibt ein neues Buch???

Was sagst du zum neuen Buch von Jonathan Franzen? Wie viel Zeit hast du?