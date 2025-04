per E-Mail teilen

Die neue ZDF-Serie ist mit einem bekannten Cast besetzt, versprüht Berliner Charme und zeichnet schrullige Typen. Trotzdem bekommt „Späti“ in der SWR3 Serien-Kritik nur 2 Elche. Woran das liegt, lest ihr hier.

Noch schnell eine Limo oder einen Schokoriegel kaufen, wenn Supermärkte schon zu haben – dafür sind Spätis da. Doch sie erfüllen auch eine ganz andere Funktion: Sie sind Dreh- und Angelpunkt eines Stadtteils, wo jeder jeden trifft, und damit sozialer Schmelztiegel. So auch in der Serie „Späti“.

Darum geht es in der Serie „Späti“

Berlin: Der Späti ist Treffpunkt für die Bewohner des Berliner Kiezes – und für den tollpatschigen Fred ein zweites Zuhause. Er verliert jeden Job, weil er Termine verpasst, seine Freundin kann ihn nicht mehr ertragen, und meist sitzt er mit einem Bier vor dem Späti.

Als der Ladenbesitzer verreisen muss, nutzt Fred die Chance, sich zu beweisen, und springt für ihn ein. Unterstützung erhält er dabei von Aylin, der Tochter des Besitzers, sowie von den Stammgästen – Berliner Urgsteine, die ohnehin den ganzen Tag dort abhängen.

Gemeinsam versuchen sie, die Katastrophen einzudämmen, die Fred fortlaufend verursacht – und ihm gleichzeitig zu helfen, Verantwortung für sein Leben zu übernehmen.

„Späti“ – so erfolgreich wie „Die Discounter“?

Serien, die in einem Mikrokosmos spielen und in denen sich ganze Geschichten verschiedener Gesellschaftsschichten abspielen, gab es zuletzt häufiger. Besonders erfolgreich ist die deutsche Serie „Die Discounter“. SWR3 Serien-Checkerin Theresa Itzinger ist von der Idee und dem Konzept solcher Serien absolut überzeugt! Auch in „Späti“ funktioniert das, meint sie.

Wenn’s menschelt, ist die Serie am besten!

Besetzung der ZDF-Serie „Späti“

Die Sitcom unter der Regie von Marleen Valien ist mit bekannten deutschen Schauspielern besetzt: Wilson Gonzalez Ochsenknecht („Die Wilden Kerle“) übernimmt die Hauptrolle des Fred. Alexander Finkenwirth („Die neue Zeit“) spielt Konnopke, Freds besten Freund. Frau Gröner, die gemeine Hausbesitzerin, wird von Isabell Pollak („Vaterfreuden“) verkörpert. Auch „Die Discounter“-Serien-Liebling Marc Hosemann hat einen Auftritt als unorthodoxer Hundebesitzer.

Außerdem gibt es zahlreiche prominente Gastauftritte wie zum Beispiel von Bill Kaulitz (Sänger der Band Tokio Hotel), Sophie Passmann (Autorin und Moderatorin) oder Alli Neumann (Sängerin und Schauspielerin).

Verhelfen Promis „Späti“ zum Erfolg?

Nein, meint SWR3 Serien-Checkerin Theresa Itzinger. Im Gegenteil. Gerade Wilson Gonzales Ochsenknecht in der Hauptrolle sei schauspielerisch einfach überfordert. Außerdem findet sie, dass seine befreundeten Stars und Influencer, denen er die Gastrollen verschaffte, der Serie keinerlei Mehrwert liefern.

Trailer zu „Späti“

Fazit zu „Späti“

Theresa Itzinger ist eher enttäuscht, was an der mangelnden schauspielerischen Leistung, aber auch am Ausbleiben großer Lacher liegt. Die Bewertung mit 2 Elchen fällt daher auch eher dürftig aus. Immerhin findet sie die Figuren mit der Zeit immer sympathischer und empfiehlt die Serie allen, die etwas Leichtes und Kurzweiliges für zwischendurch suchen.

Die Details Späti Bewertung: 2 von 5 Altersfreigabe: 6 Produktionsland: Deutschland Laufzeit: 20 bis 25 Minuten Genre: Sitcom Sendezeit: 21:45 Uhr

Wer streamt „Späti“?

Ihr könnt „Späti“ ab dem 8. April 2025 auf ZDFneo um 21.45 Uhr, jeweils in Doppelfolgen, immer dienstags sehen. Schon jetzt sind alle Folgen in der ZDFmediathek verfügbar.