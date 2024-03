Nur ein Wort macht Schokolade im Frühjahr richtig teuer: Ostern! Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz hat sich durchprobiert und richtig viel bezahlt, im Schnitt nämlich doppelt so viel!

Privatinsolvenz anmelden, weil die Schokolade an Ostern so teuer ist? Na, wir wollen jetzt mal nicht den Osterhasen an die Wand malen, doch trotzdem: Schokohasen und andere österliche Naschereien bringen den Herstellern richtig Geld ein. Kaum steht Ostern drauf, werden die Preise teilweise dreimal so hoch wie sonst unterm Jahr (nehmen wir Weihnachten mal aus!).

SWR3 NOW 27.3.2024 Teure Schokoladen-Hasen an Ostern Dauer 1:19 min Dass die Schokohasen, die wir an und um Ostern kaufen können, teurer sind als normale Tafelschokolade, wussten wir ja schon. Jetzt auch um wie viel.

Schokolade an Ostern im Schnitt doppelt so teuer

230 Millionen Schokohasen kommen jährlich auf den deutschen Markt. Da lohnt es sich, mal einen genaueren Blick drauf zu werfen. Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz hat das getan, sie hat 13 Osterprodukte aus Schokolade untersucht und mit ihren Standardausfertigungen verglichen, also zum Beispiel ganz normaler Tafelschokolade. 🍫 In 12 Fällen waren die Osterprodukte teurer, in einem nicht. Negativ-Gewinner ist ein höherer Preis um 186 Prozent! Im Schnitt hat die Verbraucherzentrale ausgerechnet, dass die Preise um 92 Prozent gestiegen sind.

Interessanterweise ist ihnen dabei ein Zusammenhang zwischen der Größe und dem Grundpreis der Schokolade aufgefallen. Der Grundpreis ist die kleine Zahl, die im Supermarkt immer unter dem eigentlichen Preis steht – meist in Liter oder Kilogramm. Das ist gesetzlich vorgegeben, damit wir besser die Preise vergleichen können.

Je kleiner der Hase, desto größer der Grundpreis.

Schokolade an Ostern: Teurer und ungesund

An der Qualität der Schokolade gab es bei der Untersuchung nichts auszusetzen. Mit einer Ausnahme: Palmöl. Im Osterhasen der Marke „Kinder Schokolade“ ist dieses Öl noch enthalten und das ist deshalb problematisch, weil es im Verdacht steht krebserregend zu sein und dafür wertvoller Regenwald abgeholzt wird, was wiederum fürs Klima schädlich ist.

Tipp: Tafelschokolade zu Ostern kaufen

Wer für die Feiertage nicht ganz so viel Geld ausgeben will, kann also einfach auf die Standardausführungen und eben nicht auf die Oster-Spezial-Schokolade zurückgreifen. Die Verbraucherzentrale empfiehlt: Klassische Tafelschoki kaufen und sie kreativ verpacken. Dem Magen wird der Unterschied vermutlich kaum auffallen.

Und falls es doch zu viel Süßes an den Feiertagen war, dann habt ihr zwar Bauchweh, aber seid glücklich 💖 Macht es euch trotzdem ein schlechtes Gewissen, hätten wir hier noch einen kleinen Tipp, wie wir die Osterhasen-Kalorien wieder abtrainieren 😉