per E-Mail teilen

in Pocket speichern

Muss das? Tuts nicht auch die gute alte Schokolade, oder braucht es jetzt unbedingt die Meerestrauben als Snack, was ist überhaupt „grüner Kaviar“? Unsere Moderatoren in der SWR3 Morningshow haben sich durchprobiert.

Wenn du GANZ VERZWEIFELT BIST [...] und schon alles andere leer gefuttert hast ...

Unsere Moderatoren Anneta Politi und Kemal Goga testen die ganze Woche in der SWR3 Morningshow verrückte Süßigkeiten, damit ihr es nicht müsst (oder vielleicht doch?). Sie geben euch ihre ungefilterte Meinung: Must try oder einfach schrecklich?

Lohnen sich diese verrückten Snacks?

In unserem SWR3 Whatsapp-Kanal konntet ihr abstimmen, was die beiden in der Morningshow probieren sollen. Das Ergebnis war eindeutig: Ihr habt das gefriergetrocknete Schokoladeneis gewählt!

Sagen wir mal so: Die beiden waren von der neuartigen Kreation nicht gerade begeistert. 😅 Für Kemal und Anneta ist das gefriergetrocknete Schokoladeneis irgendetwas zwischen Bonbon, Frühstücksflocken und Luftschokolade – aber ganz bestimmt kein Eis.

Wenn alles runtergeschluckt ist, dann kommt gaaaanz am Ende ein leichter Nachgeschmack nach Eis. Wertung: 0, maximal eine von 5 bunten Tüten. Hier Annetas ausführliche Anti-Kaufempfehlung anhören:

SWR3 Morningshow 4.2.2025 Das soll Schokoladeneis sein? Kemal und Anneta sehen das anders Dauer 1:25 min Auf dem Sofa gefriergetrocknetes Schokoladeneis snacken? Das soll der neue Stern am Snackhorizont sein. Anneta und Kemal haben probiert – in dem Fall, damit ihr es nicht müsst! Ihre niederschmetternde Bewertung im Radio.

Ihr wollt bei kommenden Aktionen mit abstimmen? Hier gehts zu unserem Whatsapp-Kanal:

SWR3 auf Whatsapp – so kannst du dabei sein!

Noch mehr verrückte Süßigkeiten und Naschereien in der SWR3 Morningshow

Wir wollten die Geschmacksnerven der beiden ja nicht schon am Morgen überreizen. Sie waren aber so im Flow, dass sie einfach weitergemacht haben:

Glückskekse aus veganer Schokolade?!

Auf die Glückskekse haben sich beide Moderatoren gefreut (nicht nur auf den Spruch). In diesem Fall waren sie aus Schokolade, und das auch noch vegan!

„ Sei in guten Zeiten dankbar und in schlechten geduldig “, sagt Annetas Keks. Mit dem Keks war sie eher geduldig: Ziemlich hart, sehr trocken. Kemals Zettel erinnerte, Glück sei die Summe schöner Erinnerungen. Ob Kemal seinen Keks in guter Erinnerung hat, wissen wir nicht, denn Anneta fragt: „ Hast du den Zettel jetzt mitgegessen? “ Und alle, die das jetzt wissen wollen, hören bitte hier hinein:

SWR3 Morningshow 4.2.2025 Glückskeks aus veganer Schokolade: „Kemal, hast du jetzt den Zettel gegessen?“ Dauer 0:51 min Ein Geschmackserlebnis (nicht) der besonderen Art. Wie schmecken Glückskekse aus veganer Schoki? Und Kemal, hast du jetzt den Zettel gegessen?

Fruchtgummi in Krugform mit Biergeschmack 🍺

Bier-Fruchtgummis sind morgens der ultimative Test. Da gehört schon viel Willenskraft dazu! Das Versprechen: Die Fruchtgummis sind in Bierkrugform (soweit erfüllt) und sollen wirklich nach Bier schmecken. Aber: Schmeckt null nach Bier, meint Anneta. Wow! Für den morgendlichen Magen vielleicht ganz gut, aber einfach nicht das Konzept des Produkts. Sorry not sorry von der Morningshow-Jury!

Hallo an alle, die bis hier gelesen haben. Kemal hat den Zettel nicht wirklich gegessen. Den Beweis gibts in der SWR3 Insta-Story .😉