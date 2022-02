Das mache ich bei SWR3: Ich spreche aus beruflichen Gründen viel: Moderation und Redaktion.

So würde man mich zitieren:

RAUS AUS MEINER KISCH!

(Ich bin etwas impulsiv, wenn ich koche.)

Diesen Song höre ich immer: Faithless – Insomnia

Das mag ich an SWR3Land am meisten: Die Mosel. Den Rhein. Alaaf. Ein Reim.

Darüber lache ich: Hey... über wirklich die blödesten Dinge. Wenn jemand gegen eine Glastür läuft zum Beispiel oder wenn mir meine SWR-Chip-Karte genau vor der Tür in den Gulli fällt.

Bei dieser Serie verlasse ich die Couch nicht mehr: Habt ihr THE MORNINGSHOW gesehen? WOW! Oder Lucifer oder The Black List oder Star Trek Lower Decks (das steht eigentlich für alles von Star Trek, soll aber nicht so nerdy rüberkommen #lebtlangundinfrieden)

Das verstecke ich, wenn Besuch kommt: Das Buch: HOW NOT TO DIE. Mit praktischen Tipps, welche Gemüse- und Obstsorten tatsächlich gesund sind. Nie gelesen. Ich mag Tiefkühl-Pizza.

Diesem Menschen/dieser Seite folge ich: Smypathisch, tedtoks, strg_f, galeriearschgeweih, baketotheroots und nikoletta.das_original

Meine Lieblingsbilder (Selfies) von mir auf dem Handy