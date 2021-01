Rebekka de Buhr SWR3

Das mache ich bei SWR3: Zuhören und erzählen – manchmal mit, manchmal ohne Mikro!

So würde man mich zitieren:

Uh … --- yeahhh … wollen wir tanzen?!

Diesen Song höre ich immer: Michael Jackson – Man In The Mirror // Queen – Somebody To Love // Und: alles aus Dirty Dancing

Das mag ich an SWR3Land am meisten: Die Menschen, die dort leben, sympathische Kleinstädte und die Landschaft: leicht bergig, grün, gemütlich!

Darüber lache ich: Wenn Meister Eder und Pumuckl über Späne, Pudding und Segelschiffe philosophieren.

Bei dieser Serie verlasse ich die Couch nicht mehr: Game of Thrones

Das verstecke ich, wenn Besuch kommt: Meine To-do-Liste

Diesem Menschen/dieser Seite folge ich: theroyalfamily bei Instagram

Auf diese Fragen wollte ich schon immer mal antworten:

Ah, Rebekka – schon zurück? Wie war es im Mittelalter? Warst du auch bei den Wikingern? Klar! Magst du Fotos sehen?

Meine Lieblingsbilder auf dem Handy: