Teilen

bei Bluesky posten

bei Facebook posten

bei Mastodon posten

in Pocket speichern

bei Threads posten

mit Whatsapp teilen

bei X posten

per E-Mail teilen

Karotte = Gemüse, Banane = Obst. So weit, so klar. Aber warum ist das eigentlich so? Was ist der Unterschied zwischen Obst und Gemüse? Hier gibts die Antwort.