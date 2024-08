per E-Mail teilen

Angeberwissen vorab: Um die 400 Eier kann ein Fruchtfliegen-Weibchen legen. Und die sind dann rund zehn Tage nach dem Schlüpfen ready, um sich fortzupflanzen – vorausgesetzt, die Temperatur liegt bei 25 Grad.

Kein Wunder also, dass sich eine Fruchtfliegen-Plage gefühlt von heute auf morgen in unserer Küche breitmachen kann. Doch wie schaffe ich es Fruchtfliegen wieder loszuwerden? Wir haben (auch insektenfreundliche) Hausmittel, die helfen!

Woher Fruchtfliegen kommen

First things first. Im Gegensatz zu anderen Fliegen sind Fruchtfliegen wirklich harmlos. Sie übertragen keine Krankheiten und belästigen uns auch nicht nachts mit ihrem bsssss.

Weil sie aber trotzdem gerade in der Küche schnell lästig werden können, solltet ihr bei einem Befall schnell handeln, denn ohne Nahrung halten es Fruchtfliegen keine 24 Stunden aus:

Alles was feucht und zuckrig ist schnell entsorgen oder so verräumen, dass die Fruchtfliegen nicht drankommen.

Bedeutet: Obst, das im Kühlschrank gelagert werden kann, dorthin verräumen. Denn Kälte mögen Obstfliegen gar nicht und wenn ihnen zu kalt ist, vermehren sie sich auch nicht. Ist kein Platz im Kühlschrank, hilft es auch schon ein Handtuch oder ein engmaschiges Gitter über den Obstkorb zu legen, das hält die Fruchtfliegen fern.

Auch Flaschen mit Essig, Fruchtsaft oder Wein sollten nicht offen stehengelassen werden, das könnte nur noch mehr von ihnen anlocken.

Ein Hausmittel, das gerade in Frankreich wohl sehr beliebt ist sind Korken im Obstkorb. Ob das vielversprechend ist, hat SWR3 Moderator Dennis Tinat SWR3 Umweltredakteur Martin Thiel gefragt. 👇

Martin Thiel aus der SWR3 Umweltredaktion gibt Tipps, wie wir einfach und schnell Fruchtfliegen wieder loswerden

Auch Küchenkräuter wie Lavendel, Basilikum oder Zitronenmelisse sollen dafür sorgen, dass sich die Obstfliegen nicht so wohl bei uns fühlen und die nächste Küche suchen.

Es geht nicht schnell genug? Dann lohnt sich der Bau einer Fruchtfliegenfalle. Die sind sehr günstig in der Anschaffung. Jeder sollte nur für sich überlegen, ob die Fruchtfliegen getötet, oder, ob sie nach einer kurzen Gefangenschaft wieder draußen freigelassen werden sollen.

Kurzen Prozess macht ihr, wenn ihr eine Lösung aus Apfelessig und wenige Tropfen Spülmittel in einem Gefäß vermischt. Durch den süßsäuerlichen Geruch werden die Fruchtfliegen angezogen und das Spülmittel bricht die Oberflächenspannung der Lösung. So können die Obstfliegen nicht auf dem Wasser aufsetzen, sondern ertrinken. Effektiv – aber in puncto Insektenschutz auch fraglich.

Lebendfalle für Fruchtfliegen

Es geht aber auch insektenfreundlicher mit einer Lebendfalle. Dafür mischt ihr 1 EL Apfelessig und 50 ml Fruchtsaft in einem Gefäß zusammen, spannt darüber ein Stück Frischhaltefolie und pikst kleine Löcher rein. So schaffen es die Fruchtfliegen rein, aber nicht mehr raus und ihr könnt sie draußen wieder freilassen.

Einige berichten im Internet auch, dass sie statt der Frischhaltefolie einen engen Trichter nutzen oder sich diesen mit einem Stück Papier bauen und ihn ins Glas setzen. Das Prinzip funktioniert gleich: Die Fliegen finden durch den Geruch den Weg rein, egal wie eng, wollen sie aber wieder raus, kommen sie nicht mehr klar und stecken fest, bis man sie befreit.

Es gibt Lebendfallen für Fliegen, die eine trichterförmige Öffnung haben. In klein eignen sie sich auch für Fruchtfliegen. Diese fliegen durch die kleine Öffnung, kommen aber dann nicht mehr raus. So kannst du sie einfangen und draußen wieder rauslassen. IMAGO IMAGO / blickwinkel