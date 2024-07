Sie sind klein, flink und können Kaffee und Kuchen auf dem Balkon schnell vermiesen. Wie du Wespen loswirst, erfährst du hier!

Im Netz und auch im Umfeld von Freunden und Bekannten kursieren viele Tipps, die angeblich gegen Wespen helfen sollen. Wir haben 5 Tipps zusammengefasst, die wirklich (wenigstens ein bisschen) helfen.

Essen zudecken: Es klingt banal, aber es ist tatsächlich der beste Tipp: Essen und Trinken zudecken oder den Frühstückstisch nach dem Essen schnell von Marmelade & Co. befreien. Futterplatz für Wespen einrichten: Wer eine Feier im Garten plant, kann rechtzeitig damit beginnen, einen Futterplatz für Wespen einzurichten. Mit 5 bis 10 Meter Abstand zum Tisch können sich die Tiere hier schon an einen verlässlichen Ort für Nahrung gewöhnen. Die Schülerinnen Maike Sieler und Henrike Weidemann fanden bei einem Experiment für Jugend forscht heraus, dass sich überreife Weintrauben dazu am besten eignen. Stellt man ein Tellerchen ein paar Meter von seinem Frühstücksplatz entfernt hin, fliegen die Wespen wohl eher die Weintrauben an. Auch an Schinken beißen sich die gelb-schwarzen Insekten gerne ein Stückchen raus – so bleiben die Wespen in Schach. Vorsicht: Unverdünnte Marmelade oder reiner Honig wirken als Ablenkung weniger gut. Sie machen die Tiere aggressiv. Zitronen, Nelken, Lavendel – Duftstoffe aufstellen: Wespen nehmen Duftmoleküle wahr und können Nelkenduft, Lavendel, Zitrusfrüchte oder auch Weihrauch nicht besonders gut leiden. Das kann helfen, aber Schinken oder Marmelade & Co. riechen halt doch noch mal ein bisschen besser für die Wespen. Ätherisches Öl kann funktionieren, aber der Einsatz von Pflanzen und Blumen ist auf dem Tisch nicht zu empfehlen. Denn: Wespen jagen andere Insekten, die sich an und um die Pflanzen versammeln. Wespen mit Wassernebel verjagen: Angeblich denken die Insekten, dass es anfängt zu regnen, folgen ihrem Instinkt und flüchten in ihr Nest, um Schutz zu suchen. Der Landesverband für Vogelschutz (LBV) weißt darauf hin, dass die Sprühflasche dafür unbedingt sauber und frei von Rückständen von Putzmittel sein muss. Süßliches Parfum vermeiden: Wespen können von Parfum, Cremes und bunter Kleidung angezogen werden. Am besten vermeidet man süßliche Düfte. Rauch kann die Insekten vertreiben, allerdings fliegen sie gerne mal einen Bogen um den Rauch herum, um auf dem Objekt der Begierde zu landen.

Es gibt einige Mythen, wie man sich am besten Wespen vom Leib hält. Doch folgende Punkte solltest du lieber nicht machen:

Wild rumfuchteln: Es fällt zwar nicht immer ganz leicht, aber rumfuchteln und hektische Bewegungen können Wespen überhaupt nicht leiden. Sie fühlen sich dadurch bedroht und können zustechen.

Wespen anpusten: Auf keinen Fall! Atem, der ausgeatmet wird, enthält Kohlendioxid und das gilt im Wespennest als Alarmsignal. Folge: Die Wespen werden aggressiv.

Wespenfallen verwenden: In Wespenfallen, die mit süßem Sirup oder Bier gefüllt sind, sterben Wespen qualvoll. Und: Insekten einfach so im Freien zu fangen ist durch das Bundesnaturschutzgesetz verboten.

Bunte Farben meiden: Bunte Tischdecken oder auch bunte Kleidung kann Wespen anziehen. Weiß hält die kleinen Nervensägen eher ab. Aber auch hier gilt: Geruchssinn schlägt Sehsinn. Es hilft nichts, wenn man komplett in weiß gekleidet und vor einer weißen Tischdecke sitzt und ein Eis isst. Die Wespe wird es riechen und dann ist ihr egal, ob da was Weißes oder was Buntes sitzt.

Eine Wespe hat sich in die Wohnung verirrt? Dann kannst du sie ganz einfach einfangen. Dafür benötigst du lediglich:



eine leere Streichholzschachtel

etwas Fingerspitzengefühl

Sobald die Wespe an der Wand, auf dem Boden oder am Fenster sitzt, kannst du sie mithilfe der Streichholzschachtel einfangen und draußen wieder freilassen. Im Video kannst du dir den Trick anschauen:

Im Normalfall können Wespennester einfach dortbleiben, wo sie sind – solange niemand dabei gestört wird, weder die Tiere noch die Menschen. Befindet sich das Nest allerdings an einer Stelle, an der man täglich vorbeikommt, dann muss ein Profi vorbeikommen. Wespennester sollte man niemals alleine entfernen, vor allem auch, weil viele Wespenarten unter Naturschutz stehen. Am besten man wendet sich an den NABU. Manchmal hilft auch die örtliche Feuerwehr bei der Beseitigung bzw. Umsiedlung. Wir haben mit Wespenberaterin Brigitte Martin vom BUND über die Umsiedlung gesprochen.

How to 10.8.2023 Wespennester umsiedeln Dauer 2:16 min Wir fragen Wespenberaterin Brigitte Martin vom BUND: Was machen wir denn, wenn wir ein Wespennest an einer Stelle entdecken, wo wir es jetzt wirklich gar nicht haben wollen?

Wespen mögen es gar nicht, wenn einer ihrer Freunde oder eine ihrer Freundinnen erschlagen wird. Sie wollen sich rächen und damit steigt die Gefahr, gestochen zu werden. Außerdem kann es ganz schön teuer werden, Wespen zu töten.

SWR3 Morningshow 14.7.2022 Muss ich wirklich 50.000 Euro zahlen, wenn ich eine Wespe töte? Dauer 0:59 min 50.000 Euro droht einem, wenn man eine Wespe tötet. Aber wie realistisch ist das? Andreas Hain aus dem SWR3-Team sagt es euch.

In Rheinland-Pfalz gibt es Bußgelder bis zu 5.000 Euro, in Baden-Württemberg und Hessen muss bei besonders geschützten Arten ein Bußgeld von bis zu 50.000 Euro bezahlt werden. Es ist allerdings ein Märchen, dass dieses Bußgeld fällig würde, wenn jemand in seinem Garten eine einzige Wespe tötet, wie das Correctiv nach einigen falschen Meldungen bereits 2018 aufklärte.

Die Bußgelder für einzelne Bundesländer findest du hier

NABU-Tipps zum friedlichen Miteinander