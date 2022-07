Warum wirken Wespen so gestresst?

Die Unruhe von Wespen am Futterplatz, die man beobachtet, hat viel mit ihrem Orientierungsverhalten zu tun. Die Augen haben eine ziemlich geringe räumliche Auflösung, deswegen müssen die Wespen immer relativ nah an Objekte heranfliegen und sie sich auch von verschiedenen Winkeln angucken, um gut zu sehen, was das eigentlich ist.

Wichtig ist auch der Geruchssinn, der sich auf den Antennen befindet. Sie fliegen immer im Zickzack in einer Duftspur auf die Futterstelle zu. Wichtig ist auch, dass es Räuber sind und dementsprechend wollen sie auch Beutetiere überraschen und tauchen ganz plötzlich am Blütenrand oder an einer Deckung am Kompost auf.

Dieses plötzliche Hervorfliegen nehmen wir auch als hektisch, unruhig und aggressiv wahr. Das letzte ist, dass es auch deswegen häufig zu Stress kommt, weil sich da viele Wespen zusammenfinden. Die sind gegenüber den Arbeiterinnen von anderen Nestern wenig tolerant und dann kann es sein, dass sie sich jagen und bekämpfen - das führt zu diesem stressigen Eindruck, den Wespen für uns an den Futterplätzen machen.

Antwort von Diplom-Biologe und Wespenexperte Volker Mauss aus Schwäbisch Hall

Mailt uns eure kurze Frage an frage@swr3.de