Das mache ich bei SWR3: Fast alles außer Chef. (Moderator, Redakteur, Reporter)

So würde man mich zitieren (hilft oft):

…ich bin unter fünf Schwestern aufgewachsen.

Diesen Song höre ich immer: Wenn mein Nachbar mich wieder bittet, den Bass runterzudrehen: Emilie Nicolas - Pstereo. Ich liebe Bass. Da, wo andere den Text vom Lieblingslied mitsingen, summe ich das Bass-Arrangement. Darum war ich mal Bassist und hatte den wohl schönsten Bass (lila) der Welt.

Das mag ich an SWR3Land am meisten: Dass ich mich hier als Hesse in den meisten Regionen trotzdem ausreichend verständigen kann.

Darüber lache ich: Helge Schneider, Felix Lobrecht, Sebastian Lehmann, Olaf Schubert und Alf (hatte mir beim Ausfüllen hier gerade sämtliche Staffeln gekauft).

Bei dieser Serie verlasse ich die Couch nicht mehr: Bin immer so schnell beim Durchgucken, dass ich kurz danach schon gar nicht mehr weiß, wie sie heißen und worum es eigentlich genau ging. An die erinnere ich mich aber noch: Stranger Things, Better Call Saul, Breaking Bad, Happy Valley, Game Of Thrones, Versailles.

Das verstecke ich, wenn Besuch kommt: Wenn sie sich verstecken ließen, wären es die Pfandflaschen, die sich oft in bis zu sechs Müllsäcken in meinem Flur sammeln. (Bisheriger Rückgaberekord: 78,49 EUR)

Dieser Seite folge ich: Meistens noch der ersten.

Auf diese Fragen wollte ich schon immer mal antworten:

Wir hätten da einen leerstehenden Leuchtturm aus dem 19. Jahrhundert mitten in der Nordsee und suchen Menschen, die da mal ein paar einsame Tage und Nächte verbringen wollen - könnten wir Sie dafür gewinnen?

Sofort! Am liebsten bei Regen, Sturm und neun Meter hohen Wellen.

Ist es richtig, dass Sie sich die beiden ca. 20 cm langen Narben an Ihrem Bein zuzogen, als Sie einen hilflosen Hundewelpen aus den Todesklauen eines hungrigen Löwen retteten?

Nein, ich war einfach nur zu doof über die Straße zu gehen.

