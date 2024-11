Wenn sich Schimmel an Lebensmitteln bildet, stellt sich die Frage: Wann muss ich sie wegwerfen, wann genügt es, die befallene Stelle abzuschneiden? Hier gibts einen Überblick!

Auf Käse ist Schimmel oft gewollt und macht ihn besonders edel, bei anderen Lebensmitteln kann man die betroffene Stelle großzügig wegschneiden und wiederum andere sollte man mit Blick auf die Gesundheit lieber komplett wegwerfen.

Schimmel an Lebensmitteln wie Brot – wegwerfen oder essen?

Bei uns im Radio gab es dazu eine kleine Diskussion in der Sendung SWR3 NOW mit Moderator Dennis Tinat. Hörer Dirk schrieb uns, er würde selbst den Schimmel von Käse wegschneiden und den Käse dann noch essen, seine Schwiegermutter würde das sogar bei Schimmel auf dem Brot so machen. Darauf meldeten sich viele mit Widerspruch und Warnungen. Hier reinhören:

SWR3 NOW 15.10.2024 Achtung, Schimmel! Bei Lebensmitteln wie Brot bitte wegwerfen! Dauer 1:09 min Schimmel auf Lebensmitteln: Brot bitte wegwerfen!

Überblick zu Schimmel an verschiedenen Lebensmitteln

Wir checken, wie du je nach Lebensmittel am besten mit Schimmel an Lebensmitteln umgehen solltest. Das ist wichtig, denn Schimmelpilze breiten sich in manchen Lebensmitteln auch unsichtbar aus. Sie sind dann überall, nicht nur an der sichtbaren Stelle. Und weil Schimmel giftig sein kann, ist es wichtig, das dann nicht mehr zu essen.

Diese Lebensmittel solltest du wegwerfen, wenn sie schimmeln

Brot

Marmelade oder Kompott

Milch

Milchprodukte wie Quark, Joghurt oder Butter

Fleisch oder Frischwurst

Frisch- oder Schnittkäse

Fruchtsäfte

Wasserreiche Obstsorten wie Pfirsiche, Birnen oder Zitrusfrüchte

Beeren

Salat

Wasserreiche Gemüsesorten wie Tomaten

Gewürze

Trockenfrüchte

Getreide oder Mehl

Nüsse, Kerne oder Saaten

Kaffee

Achtung: Früher hieß es, bei Marmelade mit einem hohen Zuckeranteil (über 50 %) genüge es, den Schimmel mit einem Löffel abzutragen. Dies ist laut Bundeszentrum für Ernährung nach aktuellem Kenntnisstand nicht mehr gültig.

Bei Schimmel auf diesen Lebensmitteln genügt wegschneiden

Luftgetrocknete Wurst am Stück wie Salami

Hartkäse wie Parmesan oder Bergkäse

Feste Gemüsesorten wie Karotten oder Pastinaken

Bei diesen Lebensmitteln ist Schimmel essbar

Zur Vollständigkeit: Bei Edelschimmel beispielsweise an Käse oder Salami ist der Schimmel gewollt und kann natürlich mitgegessen werden.

Springt der Edelschimmel von Weichkäse oder von Salami auf andere Käse- oder Wurstsorten über, ist das zwar möglicherweise unappetitlich, aber nicht gefährlich. Die Stellen können einfach weggeschnitten werden. Am besten ist es aber, Lebensmittel mit gewolltem Schimmel extra zu lagern.

Einfrieren oder erhitzen hilft nicht gegen Schimmel

Was nichts bringt: erhitzen oder einfrieren. Schimmelpilze sind sehr stabil und können nicht durch besonders heiße oder kalte Temperaturen abgetötet werden.

Faustregel für verschimmeltes Essen und Getränke

Du siehst ja: Die Liste der Lebensmittel, die wir besser wegwerfen sollten, ist um einiges länger als die Liste, bei denen du den Schimmel entweder mitessen kannst oder ein großzügiges Ausschneiden der befallenen Stelle genügt.

Als Faustregel raten Experten, Lebensmittel im Zweifelsfall lieber wegzuwerfen. Zwar wollen wir alle keine Lebensmittel verschwenden, aber Schimmel kann eben wirklich sehr ungesund sein und beispielsweise krebserregend wirken.

Wie giftig ist Schimmel, wenn ich ihn esse?

Schimmel solltest du nicht unterschätzen und wirklich vorsichtig sein. Das Bundesinstitut für Risikobewertung sagt zu Schimmel an Lebensmitteln:

Schimmelpilze können Giftstoffe, sogenannte Mykotoxine, produzieren, die bereits in geringen Mengen gesundheitsschädlich sein können. Mögliche gesundheitliche Beeinträchtigungen reichen von Erbrechen oder Durchfall über Leber- und Nierenschäden bis hin zu Krebs.

Insbesondere für Menschen mit Diabetes oder einem schwachen Immunsystem sind Schimmelpilze gefährlich. Auch Schwangere und Kinder sollten bei Schimmel noch vorsichtiger sein und auf keinen Fall essen.

3 Tipps, um Schimmel an Lebensmitteln zu vermeiden

Am besten ist es natürlich, Schimmel auf Lebensmitteln zu vermeiden. Darauf kannst du achten:

1. Nicht zu viel und frisch einkaufen

Ja, das liegt auf der Hand. Trotzdem ist es natürlich das beste Mittel gegen Schimmel: Nicht zu viel einkaufen und lieber öfter etwas Frisches holen als es lange lagern. Am besten auch schon im Supermarkt auf die Lebensmittel gucken: Sind sie frisch oder ist zum Beispiel im Mandarinen-Netz schon eine drin, die zu vergammeln beginnt?

2. Lebensmittel richtig lagern

Wichtig ist vor allem die richtige und hygienische Lagerung von Lebensmitteln, um sie möglichst gut vor Schimmelbefall zu schützen. Kühl, trocken und sauber sollte es sein. Am besten also regelmäßig den Kühlschrank reinigen und darauf achten, dass die Temperatur richtig eingestellt ist.

Tipps zur Lagerung gibts hier bei der Verbraucherzentrale!

3. Auf Druckstellen achten

Vor allem bei Obst und Gemüse bildet sich Schimmel oft an Druckstellen oder da, wo Risse in der Schale sind. Den Obstkorb also am besten immer mal wieder gut prüfen und am besten frühzeitig das Obst „mit Macken“ verbrauchen.