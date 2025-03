per E-Mail teilen

in Pocket speichern

Wir spielen nur das Beste vom Besten und küren Deutschlands Top 75 Hits in der großen Radio-Chartshow am Sonntag, 6. April ab 14 Uhr. Wie du für sieben Stunden das Programm übernimmst und aktiv mitentscheidest: Hier gibts alle Infos!

Hier klicken und direkt nach unten zum Voting springen! ⬇️👇

Es ist an der Zeit, deine liebsten Dancemoves auszupacken und die Partytruppe zusammenzurufen: Die ARD wird 75. Also dreh das Radio auf und feiere mit uns Deutschlands Top 75! Und das sind nicht irgendwelche Hits: Deutschlandweit stimmst du gemeinsam mit allen Radio-Fans ab, welche Songs wir über sieben Stunden im Radio spielen sollen!

Die große Radio-Chartshow von SWR3: Halte diesen Termin frei!

🗳️ Gib bis 23:59 Uhr am 5. April deine Stimme für drei Songs ab.

🥳 Am 6. April heißt es dann Radio einschalten und ab 14 Uhr mitfiebern, ob es deine Favoriten in Deutschlands Top 75 geschafft haben – ganze sieben Stunden lang!

Wir bringen die große Radio-Chartshow zu dir egal wo du bist: Such dir einfach den passendsten Weg aus, um dabei zu sein. Wir kümmern uns um den Rest. ❤️



Musik, Nachrichten, Service & Comedy Jetzt das SWR3 Webradio einschalten! SWR3 hören von überall auf der Welt – mit unserem Webradio kein Problem. Einschalten, Spaß haben!

Du kannst nicht nur für einen Song abstimmen: Wir wollen deine Top 3 erfahren! Vergib in der Liste einfach bis zu drei Herzen – verteile sie und verschicke sie. Nicht wundern: Damit alles fair zugeht, fragen wir nach deiner Email-Adresse. So können wir Bots fernhalten. Das ist uns super wichtig, weil wir eine unverfälschte Abstimmung haben wollen. Aber keine Sorge: Wie du es von uns kennst, bekommst du natürlich keine Werbung und meldest dich auch nicht versteckt zu einem Newsletter an. Fair eben. 🤝

Sidenote: Falls du trotzdem Lust auf den SWR3 Newsletter hast, kannst du den aber natürlich abonnieren. 😉

Willst du uns deine persönliche Verbindung zu deiner Top 1 erzählen? In der Abstimmung ist Platz dafür. Wir freuen uns auf deine Geschichte! Gib gerne auch deine Telefonnummer an, wenn du mit uns darüber quatschen möchtest. Alles weitere, wie zum Beispiel Infos zum Datenschutz, findest du in den FAQs.

Hier kannst du für deine Top 3 Songs voten. Einfach durchscrollen und liken:

Du willst noch tiefer eintauchen? Hier gibts das ganze Voting auf einen Blick!

Teilnahmebedingungen gecheckt? Die findest du am Ende des Artikels.

Wie kann ich teilnehmen?

Weiter oben im Artikel findest du die Abstimmung für die große Radio-Chartshow von SWR3. Einfach deine Lieblingssongs auswählen und abschicken! Zur genauen Anleitung einfach hier klicken. Zur Abstimmung kommst du außerdem über diesen Link: https://swr3.link/top75voting .

Der genaue Ablauf:

Titel wählen: Deine drei Lieblingssongs anklicken. Suche nutzen oder nach Künstler sortieren Songs ausgewählt? Auswahl abschicken Reihenfolge anpassen: Platz 1 bis 3 haben unterschiedlich viele Punkte Persönliche Daten: Wir wollen echte Menschen, keine Roboter. Und wir wollen eure Geschichten: Was verbindet ihr mit euerer Nummer 1? Unsere Top 75 haben Emotion! E-Mail bestätigen: Kein Spam, keine heimlichen Verträge abgeschlossen. Einfach nur gegen Betrugsversuche. ❤️

Was passiert mit meinen Daten?

Um eine unverfälschte Abstimmung zu gewährleisten, brauchen wir ein paar Daten von dir. Außerdem interessieren wir uns für deine Geschichte: Was verbindest du mit deinem Top 1 Song? Gib gerne deine Telefonnummer an, wenn du mit uns darüber quatschen möchtest. Alle angegebenen Daten werden von uns vertraulich behandelt. Zugang haben nur die Personen, die bei uns unmittelbar mit der großen Radio-Chartshow zutun haben. Wenn die Aktion vorbei ist, werden alle Daten gelöscht.