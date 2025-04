„Hast du das Schild etwa nicht gesehen? Du fährst zu schnell!“ Für solche Momente gibt es bald wieder Erinnerungsfotos: Die Tage für den Blitzermarathon 2025 sind raus!

Wann finden die Blitzermarathons statt?

In diesem Jahr sollen laut dem ADAC erneut zwei Speedweeks stattfinden: Eine im Frühjahr (7. bis 13. April 2025) und eine im Hochsommer (4. bis 10. August 2025).

Blitzermarathon: Was ist bisher geplant?

In der ersten Speedweek könnte es am 9. April zu besonders vielen Geschwindigkeitskontrollen im Rahmen des Blitzermarathons kommen. Für den Zeitraum im August ist bisher noch kein besonderer Blitzer-Tag geplant. Gut zu wissen: Beide Speedweeks fallen in einigen Bundesländern in die Oster- bzw. Sommerferien!

Welche Bundesländer nehmen am Blitzermarathon teil? 📸

Nach ersten Informationen nehmen 13 von 16 Bundesländern an der Speedweek im April teil. Lediglich Berlin, das Saarland und Sachsen halten sich noch bedeckt.



In Baden-Württemberg sollen die Kontrollen im gesamten Bundesland verstärkt werden – Rheinland-Pfalz hat noch keinen Schwerpunkt bekanntgegeben.

Stuttgart

Mannheim

Karlsruhe

Freiburg im Breisgau

Heidelberg

Heilbronn

Karte von Baden-Württemberg mit Städten, die am Blitzermarathon 2025 teilnehmen. SWR3

Frankenthal

Kaiserslautern

Koblenz

Ludwigshafen am Rhein

Mainz

Neustadt an der Weinstraße

Worms

Trier

Neuwied

Karte von Rheinland-Pfalz mit Städten, die am Blitzermarathon 2025 teilnehmen. SWR3

Ihr solltet euch natürlich auch außerhalb der hier aufgeführten Städte an die Regeln halten, denn auch in Gemeinden oder im ländlichen Raum kann verstärkt kontrolliert werden.

Manche Bundesländer beschränken sich nur auf den Aktionstag am 9. April. Auch ist die Beteiligung an der zweiten Speedweek im August meist etwas geringer – das liegt neben den personellen Kapazitäten in der Ferienzeit auch an generellen Zweifeln an der Sinnhaftigkeit.

Ob die Kontrollen wirklich etwas bringen, hat sich SWR3 Redakteurin Sara Talmon bereits genauer angeschaut:

Wenn ihr zu schnell unterwegs seid und dabei geblitzt werdet, kann das übrigens ziemlich teuer werden:

Bußgelder für zu schnelles Fahren Wer mit einem Pkw außerorts zu schnell fährt und dabei erwischt wird, muss sich laut Bußgeldkatalog auf ein Bußgeld zwischen 20 und 700 Euro einstellen, je nach Höhe der Geschwindigkeitsüberschreitung. Innerorts liegen die Bußgelder für zu schnelles Fahren zwischen 30 und 800 Euro. Ab einer Überschreitung der Geschwindigkeit von 21 Kilometer pro Stunde gibt es außer- und innerorts einen Punkt. Ein Fahrverbot droht außerorts ab einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 41 Kilometer pro Stunde und innerorts ab 31 Kilometer pro Stunde zu schnell.



Und um einem gängigen Mythos aufzuklären: Das Blitzen ist auch bei Regen oder in der Nacht erlaubt!

