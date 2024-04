per E-Mail teilen

Halten wir an und schmeißen ihn einfach an der nächsten Raststätte raus? Oder lächeln wir die nervigen Sprüche weg? Egal wie ihr euch entscheidet, wir haben für euch eine Auswahl der Sprüche vom Beifahrersitz zusammengestellt, die wirklich niemand braucht.

Alleine Autofahren? Langweilig (es sei denn wir wollen unsere Lieblingsballaden ganz heimlich, dafür sehr laut mitsingen). Viel mehr Unterhaltung bietet eine gemeinsame Autofahrt: Beim täglichen Pendeln zur Arbeit, in den Urlaub, zu Freunden, wo auch immer wir zusammen mit anderen Menschen unterwegs sind.

Der Beifahrer-Sprüche-Generator

Es gibt da nur ein Problem: Sie fahren mit und sagen dann Dinge wie:

Und der Beifahrer so:

Und leider sind die nervigen Exemplare dieser recht häufig auftretenden Spezies nicht selten. Wir haben mit euch bei Instagram und Facebook nach den typischen Beifahrersprüchen gesucht (und uns selbst auch mehrfach ertappt gefühlt). Eure Favoriten haben wir in dem Beifahrer-Sprüche-Generator eingebaut.

Beifahrer im Auto 5.9.2023 Welche Wahrnehmung hat der Beifahrer? Dauer 0:26 min Der Beifahrer ist immer kritisch? Das kann an der Optik liegen, meint Verkehrspsychologe Egon Stephan

Die 4 Beifahrer-Typen

Eine (zugegeben nicht ganz ernst gemeinte, aber natürlich hochgradig) wissenschaftliche Untersuchung der SWR3-Morningshow konnte vier unterschiedliche Sorten des gemeinen Beifahrens hervorbringen.

Aber halten wir fest: So nervig, wie manche Sprüche von Beifahrern sein können, so schön sind auch die gemeinsamen Momente, die wir zusammen haben. Anstatt alleine leise beim Radiohören mitzubrummen, macht es doch eine Million mehr Spaß zusammen die Lieblingsballaden schön schief mitzugröhlen oder die kleinste Party der Welt auf der Autobahn zu feiern. Ihr wisst ja, wo ihr uns findet! Kleiner Tipp: Schaltet mal rein und erzählt uns davon 😘

Blitzer-Warnung, aber ungefragt

Für Blitzer-Warnungen gibts einige Apps. Mit manchen Beifahrern kann man sich die aber auch einfach sparen – sie werden es einem schon mitteilen! Idealerweise bevor es blitzt. Und falls ihr euer Fachwissen nochmal auffrischen wollt...

Eure Verbote für Beifahrer während der Fahrt

In SWR3-Now haben wir euch gefragt, was Mitfahrer im Auto grundsätzlich nicht dürfen. Dabei zeigt sich: Jedes Verbot ist möglich.

Ziemlich direkt auch das "Klimaanlagen-Fummeleiverbot" im Auto von Ute. Rene Deller hätte es gerne sauber im Auto, er möchte, dass alle Mitfahrer die Schuhe abklopfen.

Wer Videospiele spielt, muss sie leise machen.

Einem Hörer ist auf dem Weg in den Urlaub inzwischen gar nichts mehr wichtig. Singen, Pfeifen, Vespern, Trinken: alles erlaubt. Seitdem den Kindern auf dem Weg in den Urlaub immer schlecht werde, habe er sich dran gewöhnt, am Ziel das Auto gründlich zu reinigen. 😵

Mitspieler nach sportlichen Aktivitäten dürfen nur geduscht mitfahren. Drei Stunden im Auto verschwitzt sitzen auf einer Heimreise ist ein No-Go. Das gilt auch für meine Kinder.

