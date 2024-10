per E-Mail teilen

Autofahrer kennen Leitpfosten am Straßenrand. Aber was bedeutet das Verkehrszeichen, wenn ein Pfeil nach links oder rechts zeigt? Und wenn Punkte drauf sind? Teste dein Wissen!

Leitpfosten hat jeder schon mal gesehen. Worüber sich viele aber keine Gedanken machen: dass es unterschiedliche Leitpfosten gibt. Und je nachdem, ob auf dem Verkehrszeichen zum Beispiel Punkte, Striche oder Pfeile drauf sind, haben sie eine andere Bedeutung. Aber welche?

Warum gibt es überhaupt Leitpfosten als Verkehrszeichen?

Leitpfosten sind in erster Linie eine Orientierungshilfe für Autofahrer. Egal ob auf Autobahnen oder Landstraßen: Sie zeigen den Straßenverlauf an, damit man weniger schnell von der Straße abkommen kann.

Vor allem bei schlechten Sichtverhältnissen wie Nebel, Regen, Schnee und Dunkelheit, aber auch bei engen Kurven, ist das hilfreich, um durch die seitliche Begrenzung den Straßenverlauf bei der Fahrt besser erkennen zu können.

5 Leitpfosten und ihre Bedeutung – kennst du sie alle?

Das ist aber nicht das einzige. Leitpfosten helfen auch bei Pannen, zeigen die Straßenseite an oder versuchen, Tiere vom Wildwechsel abzuhalten. Deshalb ist es besonders wichtig, diese verschiedenen Varianten des Verkehrszeichens zu kennen:

1. Leitpfosten mit Punkten

Zunächst einmal die grundlegende Unterscheidung zwischen Streifen und Punkten auf dem Verkehrszeichen. Ganz egal ob Landstraße oder Autobahn, die Form der Reflektoren markiert die Straßenseite:

Punktförmige Reflektoren auf Leitpfosten kennzeichnen die linke Straßenseite. Sie stehen also immer vom Fahrer aus gesehen links.

Leitpfosten mit Punkten stehen als fahrbahnmarkierendes Verkehrszeichen auf der linken Straßenseite. SWR3

2. Leitpfosten mit Streifen

Das Pendant dazu: Streifenförmige Reflektoren auf Leitpfosten zeigen die rechte Straßenseite an. Sie stehen also immer vom Fahrer aus gesehen rechts am Straßenrand.

Leitpfosten mit Streifen stehen als fahrbahnmarkierendes Verkehrszeichen auf der rechten Straßenseite. SWR3

3. Leitpfosten mit Pfeil nach links oder rechts

Der Leitpfosten mit einem kleinen Pfeil nach links oder rechts ist besonders dann wichtig, wenn du eine Panne hast. Er zeigt, in welcher Richtung sich die nächste Notrufsäule befindet. Hoffen wir also, dass du es nicht brauchst – aber es zu wissen schadet ja nicht.

Heutzutage hat zwar jeder ein Smartphone dabei – da kann aber auch mal der Akku alle sein. Außerdem kommt die Beschriftung von Leitpfosten aus einer Zeit, in der noch nicht jeder mit Handy ausgestattet war.

4. Leitpfosten mit Reflektor in gelb-orange

Reflektoren befinden sich auf allen Leitpfosten, damit Autofahrer sie sehen können, wenn Scheinwerfer drauffallen. Gelb-orangene Reflektoren weisen dabei zusätzlich auf eine Einmündung oder Auffahrt hin. Gerade bei schlechten Sichtverhältnissen also ein Hinweis, um vorsichtig zu fahren und auf ein einbiegendes Fahrzeug vorbereitet zu sein.

Diese Leitpfosten unterscheiden sich durch die Farbe der Reflektoren. Sie stehen als Verkehrszeichen dort, wo eine Einmündung oder Auffahrt auf die Straße trifft. SWR3

5. Leitpfosten mit blauem Wildwarn-Reflektor

An manchen Leitpfosten sind zusätzlich blaue Reflektoren angebracht, manchmal auch noch Fähnchen. Ziel ist es, Tiere vom Wildwechsel abzuhalten.

Dieser Leitpfosten hat neben den normalen Reflektoren noch eine Wildwarnreflektor. Das Verkehrszeichen soll damit zusätzlich Wildtiere von der Überquerung der Straße abhalten, wenn die Scheinwerfer eines Autos davon zurückgeworfen werden. SWR3

Ob das alles wirklich so viel bringt? Da sind Experten sehr kritisch:

Der ADAC schätzt die Wirkung der Leitpfosten mit Wildwarn-Reflektor als „kostengünstig, aber wirkungslos“ ein. Die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg, die bereits Untersuchungen dazu durchgeführt hat, bestätigt, dass Tiere durch die Reflektoren an Leitpfosten nicht relevant abgeschreckt werden.

Und auch die Bundesanstalt für Straßenwesen kommt beim Verkehrszeichen mit Reflektor zu einem ernüchternden Fazit:

Das lichttechnische Wirkprinzip von optischen Wildwarnern wurde bereits untersucht. Die Ergebnisse führten insgesamt zu der Erkenntnis, dass mit Wildwarnreflektoren keine ausreichenden optischen Reize für Wildtiere generiert werden können, die eine Verhaltensänderung der Tiere zuverlässig induzieren könnte.

Als Autofahrer gilt es also insbesondere im Herbst oder Winter und bei der Zeitumstellung umsichtig zu fahren.

Crash-Kurs zu Leitpfosten auf Tiktok

Übrigens: Wir von SWR3 posten wir auf Tiktok auch immer wieder kleine Crash-Kurse, wichtiges Wissen rund um den Straßenverkehr und für Autofahrer. Auch zu Leitpfosten haben wir da schon mal ein Video gepostet:

Leitpfosten ist nicht gleich Leitpfosten! Hättet ihr alle gewusst? 😉 #crashkurs #leitpfosten #führerschein #kfz #auto #lernenmittiktok #führescheinprüfung #fy #fyp #wissen #einfach #verkehrszeichen #fahrschule #wissentogo #tiktokviral

Leitpfosten sind keine Warnbaken!

Nicht zu verwechseln sind Leitpfosten natürlich mit den Warnbaken, die unsere Moderatoren Michael Wirbitzky und Sascha Zeus regelmäßig in der Show begrüßen. Weil SWR3 Hörer die aber besonders lieben, gibt es sie hier als Download:

