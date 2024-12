Ein Verbandkasten im Auto zu haben ist in Deutschland Pflicht. Aber warum hat der ein Ablaufdatum? Und was muss eigentlich alles drin sein im Erste-Hilfe-Kasten – weißt du es?

Bei Lebensmitteln ist uns allen klar, warum die verderblich sind. Schon klar, dass Frischfleisch nicht ewig haltbar ist und irgendwann anfängt zu gammeln und zu schimmeln.

Ablaufdatum beim Verbandkasten – macht das Sinn oder ist das Abzocke?

Aber der Erste-Hilfe-Kasten im Auto? Warum hat der ein Ablaufdatum? Die Mullbinde wird ja wohl kaum Schimmel ansetzen. Ist das nur Geldmacherei, damit ich mir dauernd einen neuen kaufen muss?

SWR3 Redakteurin Saskia Wöhler hat beim Experten nachgefragt: Björn Kohlhaussen ist Ausbildungsleiter bei den Johannitern Hessen, Rheinland Pfalz und Saar. Er sagt: Meist haben Verbandkästen eine Mindesthaltbarkeit drei von fünf Jahren. Hier anhören:

SWR3 NOW 30.11.2024 Experte erklärt Ablaufdatum: Was wird im Verbandkasten schlecht? Dauer 0:40 min Experte erklärt: Warum haben Verbandkästen ein Ablaufdatum?

Das Ablaufdatum (oder auch Mindesthaltbarkeitsdatum) ist vor allem bei Wundauflagen wie Pflaster, Verbänden oder Kompressen wichtig. Diese müssen steril sein, also keimfrei. Andernfalls ist eine Wundversorgung bei einem Unfall nicht optimal, denn natürlich sollten möglichst keine Keime in eine offene Wunde gelangen.

Auch der Klebstoff an Pflastern wird mit der Zeit schlechter. Irgendwann kleben die nicht mehr.

Die Haltbarkeit von Verbandkästen ist allerdings je nach Hersteller unterschiedlich. Zuständig für die Überprüfung einer rechtmäßigen Haltbarkeit von Medizinprodukten ist die entsprechende Zulassungsstelle, wie beispielsweise der TÜV.

Hier gibts eine Recherche vom Faktenfuchs zum Ablaufdatum von Verbandkästen

Verpflichtend ist ein Verbandkasten beispielsweise für öffentliche Einrichtungen oder auch Betriebe wie Restaurants, Unternehmen oder Kindergärten.

Was Fahrzeuge anbelangt, muss ein Verbandkasten in Deutschland in Bussen, LKW und Autos immer an Bord sein. Für Motorradfahrer gibt es eine solche Pflicht nicht, auch wenn es viele Experten sinnvoll fänden.

Wichtig: In Deutschland gibt die Din-Norm 13164 vor, was im Verbandkasten drin sein muss. Ein Erste-Hilfe-Kasten muss vollständig sein, um bei einer Kontrolle zu bestehen.

Einen Überblick darüber, was in den Verbandkasten alles reingehört, bietet unter anderem die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung:

Das gehört in einen Verbandkasten rein Artikel Hinweise Anzahl Heftpflaster (DIN 13019-A) Pflaster(-rolle) auf Spule mit Außenschutz, 5 m x 2,5 cm 1 Fertig-Pflasterset, 14-teilig Staubgeschützt verpackt 1 Wundschnellverband (DIN 13019-E) „Pflasterverband“



10 x 6 cm 4 Fingerkuppenverbände 2 Fingerverbände 12 x 2,0 cm 2 Pflasterstrips 1,9 x 7,2 cm 2 Pflasterstrips 2,5 x 7,2 cm 4 Verbandpäckchen K (DIN 13151 - K) K= Klein, 3 m x 6 cm



Kompresse: 6 x 8 cm 1 Verbandpäckchen M (DIN 13151- M) M= Mittel, 4 m x 8 cm



Kompresse: 8 x 10 cm 2 Verbandpäckchen G (DIN 13151- G) G= Groß, 4 m x 10 cm



Kompresse: 10 x 12 cm 1 Verbandtuch (DIN 13152- BR) 1 Verbandtuch (DIN 13152- A) 1 Fixierbinde DIN 61634- FB 6 Einzeln, staubgeschützt verpackt, elastisch,



4 m x 6 cm 2 Fixierbinde DIN 61634- FB 8 Einzeln, staubgeschützt verpackt, elastisch,



4 m x 8 cm 3 Rettungsdecke Metallisierte Folie, Eigenschaften u. a. Reißkraft, Reflexionsvermögen, Temperatur- u. Alterungsbeständigkeit, Wärmeleitfähigkeit, staubgeschützt verpackt,



Mindestmaße: 2 100 mm x 1 600 mm, Dicke12 µm 1 Kompresse Wundauflage steril, max. paarweise verpackt, saugfähig,



100 x 100 mm 6 Dreiecktuch DIN 13168- D Ggf. einzeln, staubgeschützt 2 Verbandkastenschere DIN 58279- A 145 1 Feuchttuch zur Reinigung unverletzter Haut 2 Medizinische Handschuhe



DIN EN 455-1 bis -4 Staubgeschützt (max. 4 Stück) verpackt,



nahtlos, zum einmaligen Gebrauch 4 Erste-Hilfe-Broschüre Informationen zur Ersten Hilfe, mind. der für Sofortmaßnahmen am Unfallort; entspricht LSM- Broschüre des DRK 1 Medizinische Gesichtsmasken Gesichtsmaske, mind. Typ 1, nach DIN EN 14683 2 Inhaltsverzeichnis Mit Option, individuelle Daten einzutragen (z. B. KFZ- Kennzeichen, Fahrzeughalter) 1

Wer kontrolliert wird mit einem abgelaufenen Verbandskasten oder komplett ohne Verbandszeug unterwegs ist, muss mit einem Bußgeld rechnen. Für Autofahrer gibt es dafür ein Bußgeld in Höhe von 5 Euro. Für Busfahrer fallen 15 Euro Bußgeld an. Punkte gibt es dafür nicht.

In diesen Fällen solltest du den Notruf wählen

Natürlich hoffen wir alle, in diese Situation nicht zu kommen. Gerade weil sie zum Glück nicht täglich passiert, ist es wichtig zu wissen, was bei einem Notfall zu tun ist. Tipps zur Ersten Hilfe gibts hier: