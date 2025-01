Schimmel entsteht da, wo es warm und feucht ist. In der Kaffeemaschine, im Kaffeesatzbehälter oder sogar im Inneren der Maschine. Hier gibts Tipps zum Reinigen und Vorbeugen!

Ohne Kaffee geht morgens für viele nichts. Ob zu Hause oder im Büro: Ein guter Kaffee ist doch echt was wert, um gut in und durch den Tag zu kommen! Auch unsere SWR3 Morningshow mit Constantin Zöller und Rebekka de Buhr kickt sich so in den Tag – manchmal auch ein bisschen zu hart:

Wir wissen: Viele in der SWR3 Community schätzen einen guten Kaffee als Wachmacher. Als besonderer Luxus gelten dabei Kaffeevollautomaten . Manche sparen darauf, um sich so ein Gerät daheim leisten zu können, andere genießen den guten Kaffee im Büro. Tatsächlich ist aber Schimmel bei vielen Maschinen ein Problem.

Wichtig: Nicht nur die richtig teuren Kaffeevollautomaten sind laut Öko-Test betroffen:

Auch an oder in Filtermaschinen oder Kapsel-/Pad-Geräten kann sich Schimmel ansiedeln. Das Plastikgehäuse der Geräte selbst kann zwar nicht schimmeln, der Pilz kann sich aber dennoch direkt auf der Kunststoffoberfläche ansiedeln, wenn er dort einen attraktiven Nährboden vorfindet.

Wie giftig ist Schimmel an Lebensmitteln? Dazu gibt es Informationen beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit.

Die Kollegen vom Marktcheck haben konkret Kaffeevollautomaten in Hinblick auf Schimmel genauer unter die Lupe genommen: Sie nahmen Proben aus den Maschineninnenräumen und -auslässen sowie Proben aus gebrühtem Kaffee. Im Biologischen Mess- und Analyselabor ließen sie diese Proben untersuchen und vom Mikrobiologen Ulrich Maier auswerten.

Er suchte dabei nach Hefen, Schimmel und Keimen. Die Ergebnisse aus dem Innenleben der getesteten Kaffee-Vollautomaten waren besorgniserregend: 9 von 12 Maschinen waren teilweise stark mit Bakterien, Hefen und Schimmel belastet.

Schau dir hier das ganze Video von Marktcheck an:

So eklig sind viele Kaffee-Vollautomaten: Schimmel, Tierchen, Bakterien! ☕🤢 | Marktcheck SWR

Du willst Schimmel in der Maschine vermeiden? An diesen drei Stellen ist Schimmel bei Kaffeemaschinen besonders wahrscheinlich:

im Kaffeesatzbehälter

am Auslass der Maschine

im Innenraum

Diese Stellen gilt es also im Blick zu behalten, egal ob zu Hause oder im Büro.

Wichtig ist, dass du die Maschine möglichst schnell reinigst, wenn du Schimmel entdeckst. Diese Tipps zum Reinigen gibt Öko-Test:

1. Mit Haushaltsessig reinigen

Betroffene Stellen in der Maschine soweit wie möglich ausbauen und in Essigwasser einlegen. Wie genau du die Teile deines Geräts auseinanderkriegst, schaust du am besten in der Gebrauchsanweisung des Modells nach. Was nicht ausgebaut werden kann, wischt du am besten sorgfältig mit Haushaltsessig aus.

Bei Vollautomaten ist besonders die sogenannte Brühgruppe ein Keim-Hotspot. Das ist der Bereich, in der Kaffeepulver und heißes Wasser zusammenkommen. Auch sie lässt sich normalerweise herausnehmen und reinigen.

2. Ab in die Spülmaschine!

Was du ausbauen kannst und spülmaschinentauglich ist, packst du am besten gleich mit in den Spüler für den nächsten Waschgang.

Übrigens, kleiner Spaß zwischendurch ... auch Erdmännchen trinken Kaffee:

SWR3 Comedy 8.5.2024 Die Tierdocs: Erdmännchen trinkt Kaffee Dauer 1:27 min Heute bei Dr. Hart und Dr. Zart: Ein Erdmännchen, das sehr viel Kaffee trinkt...

3. Im Zweifel die Inspektion beauftragen

Wer einen Vollautomat hat und nicht so recht an die einzelnen Teile rankommt, um sie gut zu reinigen, kann beim Hersteller oder Händler eine Inspektion veranlassen.

4. Reinigungstabletten ausprobieren

Im Handel gibts außerdem auch spezielle Reinigungstabletten für Kaffeemaschinen oder Kaffeeautomaten. Hier am besten beraten lassen und einen Reinigungsvorgang durchlaufen lassen.

5. Entkalken schadet auch nicht

Wenn du schon dabei bist, ist es auch ratsam, die Maschine gleich zu entkalken. Denn auch an Kalkspuren kann sich Schimmel gut festsetzen.

Am besten ist es natürlich, wenn Schimmel gar nicht erst entsteht. Um vorzubeugen, ist eine regelmäßige Reinigung wichtig. Dabei gibt es einiges zu beachten, um optimal unterwegs zu sein:

1. Kaffeemaschine regelmäßig reinigen

Das heißt: Kaffeemaschine immer gut abwischen, vor allem alle Kaffeepulver-Reste beseitigen. Zu einer guten Reinigung gehört auch, dass du sie regelmäßig entkalkst.

Bei Vollautomaten gilt, dass du den gesamten Kaffeesatzbehälter möglichst oft putzt. Die Empfehlung lautet: täglich. Dasselbe gilt für den Tropfwasserbehälter. Die Brühgruppe oder Brüheinheit kannst du außerdem unter heißem Wasser abspülen und anschließend gut durchtrocknen lassen.

2. Wasserbehälter nicht vergessen!

Der Wasserbehälter der Kaffeemaschine sollte nicht ständig befüllt sein. Auch den kannst du regelmäßig reinigen und richtig austrocknen lassen.

3. Kaffeesatz, Pads oder Kaffeefilter direkt entsorgen

Vor allem im Büro haben das sicher viele schon mal erlebt: Der Kaffeesatzbehälter füllt sich oder der Vorgänger hat den Kaffeefilter vor der Urlaubszeit in der Maschine zurückgelassen. Das ist natürlich perfekter Nährboden für Schimmel. Also am besten gleich weg damit. Kaffeesatz, Kaffeefilter oder Pads sollten direkt nach dem Aufbrühen im Müll landen.

4. Schimmel vorbeugen mit dem Reinigungsprogramm

Wenn die Maschine, das sind meist Vollautomaten, Reinigungsprogramme anbieten, sollten diese im empfohlenen Rhythmus durchlaufen.

Schimmel überträgt sich über die Luft und kann sich insbesondere in der Küche an sämtlichen Lebensmitteln ansammeln. Weil Schimmel giftig ist, gilt es hier besonders vorsichtig zu sein. Wir haben einen Überblick für dich, wann du Lebensmittel wegwerfen solltest und wann es genügt, die betroffene Stelle wegzuschneiden: