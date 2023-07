Wir wollen perfekt geschäumte Milch für Latte Macchiato und Cappuccino. Doch welche Milch ist dafür geeignet und warum?

In der Regel wünschen wir uns ja einen schönen feinporigen und gleichmäßigen Milchschaum. Und damit das mit Milch oder auch mit pflanzlichen Alternativen überhaupt geht, benötigen wir zwei Inhaltsstoffe: Eiweiß und Fett. Das Eiweiß brauchen wir, um Luft in der Milch zu binden, und das Fett sorgt für eine feinporige Struktur und cremige Konsistenz. Damit sich Milch so richtig gut schäumen lässt, ist eine gleichmäßige Verteilung der Inhaltsstoffe in der Milch besonders wichtig. Und das erreicht man, indem man die Milch homogenisiert.

Unbehandelte Milch oder pflanzliche Alternativen lassen sich schlechter aufschäumen

Bei diesem Verfahren wird die Milch durch feine Düsen gepresst, und somit können sich die Inhaltsstoffe gleichmäßig verteilen. Unbehandelte Milch oder auch die pflanzlichen Alternativen lassen sich genau aus diesem Grund eben prinzipiell schlechter aufschäumen, da es hier keine Homogenisierung im Herstellungsprozess gibt. Hier werden in der Regel Zusatzstoffe verwendet, um Homogenität zu erreichen.

Antwort von Gerhard Dufleaux von der Kaffeerösterei Müller

Mailt uns eure kurze Frage an frage@swr3.de