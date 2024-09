per E-Mail teilen

Seit Mitte August 2024 gibt es neue Tempolimits auf der Autobahn A7 – Motorräder müssen langsamer fahren als Autos. Das kann für Gefahren sorgen.

Der Fahrbahnbelag auf der A7 zwischen Feuchtwangen-West in Bayern und Aalen/Oberkochen in Baden-Württemberg ist in schlechtem Zustand. Deshalb gilt seit Mitte August ein Tempolimit. Das Besondere ist jedoch, dass Motorräder langsamer fahren müssen als Autos. Die dürfen mit 120 km/h fahren – Zweiräder dagegen nur 80 km/h.

Tempo 80 auf der A7 für Motorräder: Sicherheit soll steigen

Damit will die Autobahndirektion Motorradfahrer schützen, damit sie durch Unebenheiten in der Strecke nicht zu Fall kommen. Aber leider ist „gut gemeint“ nicht immer gleich „gut gemacht“, sagt Eva Breutel, Redakteurin bei der Zeitschrift Motorrad. SWR3 MOVE hat mit ihr gesprochen und sie nach ihrer Meinung zu dem Tempolimit gefragt. Sie ist der Meinung, dass durch das Tempolimit zwar eine Gefahr gebannt wird, dadurch aber mehrere neue hinzukommen.

Mit 80 km/h pro Stunde fahren die Motorradfahrer auf der rechten Spur, wo auch die Lkw unterwegs sind. Das heißt, Elefant und Maus teilen sich eine Spur. Das sorge für eine erhöhte Gefahr.

Man fährt dann zwischen den Schwerlasttransportern und das ist kein Spaß, weil die sich ja auch nicht immer unbedingt ans Tempolimit halten und einem näherrücken. Da kann einem auch als erfahrener Fahrer schon mal der Angstschweiß runterlaufen.

Hinzu käme, dass die rechte Spur wegen der vielen Lkw mehr verschlissen und eh schon in einem schlechteren Zustand sei.

Tempo 80 auf der A7 für Motorräder: Erneuerung der Fahrbahn?

Die beste Lösung wäre natürlich eine Erneuerung des Fahrbahnbelags auf diesem Teilstück, sagt Breutel. Das weiß auch die zuständige Autobahnbehörde. So schnell passieren wird das aber wohl nicht. Vorerst solle es nur kleinere Reparaturen geben und keine Komplett-Sanierung der Fahrbahn. Um die Sicherheit bis dahin zu gewährleisten, wäre laut Breutel ein festes Tempolimit für alle Fahrzeuge die bessere Lösung.

Was Eva Breutel sonst noch über das Tempolimit auf der A7 gesagt hat, könnt ihr hier hören:

