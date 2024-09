per E-Mail teilen

Ein junger Motorradfahrer lässt sich in Rüsselsheim über Wochen offenbar immer wieder absichtlich blitzen. Besonders dreist: Auf den Blitzerfotos posiert der Mann sogar. Mit einer Sache hat er wohl nicht gerechnet.

Hast du Spaß daran, geblitzt zu werden? Vermutlich eher nicht! Ganz anders sieht es bei dem jungen Motorradfahrer aus Rüsselsheim am Main (Hessen) aus. Er hatte es genau darauf abgesehen. Zwischen Mitte Juni und Ende Juli raste er offenbar vorsätzlich in mehrere fest installierte Blitzer. Was hat er laut Mitteilung der Stadt Rüsselsheim gemacht?

Der Biker hat sich demnach innerhalb von sechs Wochen 15 Mal (!) blitzen lassen. Auf den Blitzerfotos posierte er.

blitzen lassen. Auf den Blitzerfotos posierte er. Zum Beispiel raste er mit einer Spitzengeschwindigkeit von 131 km/h auf einer Straße mit Tempo 50 .

auf einer Straße mit . Außerdem soll der Motorradfahrer auch mehrmals am Tag in Blitzer gefahren sein.

Diese Rücksichtslosigkeit ist gemeingefährlich und nicht tolerierbar. Wer innerorts derart schnell fährt, kann Unvorhergesehenes nicht kontrollieren und gefährdet Menschen im Straßenverkehr.

Rüsselsheim: Stadtpolizei sucht nach Motorradfahrer

Laut Mitteilung der Stadt setzte der junge Biker darauf, dass er unerkannt bleibt. Fest installierte Blitzer fotografieren Fahrzeuge häufig nur von vorne, Motorräder haben dort jedoch kein Kennzeichen.

Das Ordnungsamt hatte dafür aber eine Lösung: Nach Auswertung der Bilder schrieb es den Mann intern zur Fahndung aus. Etwas später ging der Biker einer Streife der Stadtpolizei ins Netz. Die Beamten seien von seiner Reaktion überrascht gewesen: „ Er hätte nie gedacht, dass hier etwas kommen würde. “

Motorradfahrer überführt: Heftige Strafen für Raser

Die Stadt hat gesagt, dass bislang elf der 15 Bußgeld- und Ordnungswidrigkeitsverfahren rechtskräftig sind. Konkret bedeutet das:

31 Monate Fahrverbot

17.000 Euro Bußgeld

22 Punkte in Flensburg

Aber: Es kann für den jungen Biker noch heftiger kommen. Mehrere Verfahren sind noch offen.

Mit Motorrad geblitzt: Wie läuft das in Deutschland? Laut Bußgeldkatalog gibt es auch auf deutschen Straßen Blitzer, die von vorne und hinten blitzen. Das komme aber eher selten vor. Sollte ein Motorrad nur von vorne geblitzt werden – sei es für die Behörden aufgrund des fehlenden Kennzeichens und des Helms oft schwierig und aufwendig, den Fahrer zu identifizieren. Welche Strafen es aktuell für zu schnelles Fahren gibt, kannst du hier nachlesen.

