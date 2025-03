In Frittlingen bei Rottweil bremst gerade ein Fake-Blitzer Autofahrer aus – mit einem Gurkenglas! Wer ihn aufgestellt hat und wie die rechtliche Lage aussieht, hier im SWR3 Interview mit dem Grundstücksbesitzer.

Kennt ihr das? Ihr seid in Gedanken, fahrt etwas schneller als erlaubt die Straße entlang und dann – oh nein, war das ein Blitzer? Der Puls schießt in die Höhe, der Tacho nach unten. So könnte es einigen gehen, die in Frittlingen bei Rottweil mit dem Auto unterwegs sind. Mit einem wichtigen Unterschied: Der Blitzer, der da am Ortsausgang auf einem Firmengrundstück steht, ist fake! Er sieht mit seiner grauen Farbe und den dunklen Ringen zwar täuschend echt aus, aber im Inneren der Säule befindet sich kein Blitzgerät, sondern ein leeres Gurkenglas.

Unser Moderator Basti Müller hat in SWR3 Push mit Thilo Wenzler gesprochen. Er ist der Chef der Firma, auf deren Grundstück nun auch die Blitzerattrappe steht. Wer hat sie denn dort aufgestellt? Und wie reagieren die Anwohnerinnen und Anwohner darauf?

SWR3 Push 31.3.2025 Fake-Blitzer in Frittlingen: Wer hat ihn dorthin gestellt? Dauer 2:47 min Im schönen Örtchen Frittlingen, bei Rottweil, fahren die Leute auf einmal relativ langsam. Da steht eine Blitzerattrape auf einem Firmengrundstück am Ortseingang. Niemand weiß, wer die da aufgestellt hat. Moment mal. Thilo Wenzler, ist Chef von Paul Wenzler & Sohn, Stuckateur und Malerbetrieb. Das ist ja IHR Grundstück. Wer hat die Blitzerattrappe denn aufgestellt?

Anwohner in Frittlingen feiern Fake-Blitzer

Im Gespräch erzählt Wenzler, dass der Fake-Blitzer bei den Anwohnerinnen und Anwohnern gut ankommt: „ Verkehrsteilnehmer haben sehr gut darauf reagiert. “ Die Straße sei nämlich ziemlich lange, was zu schnellerem Fahren verleite und darum gerade morgens eine sehr gefährliche Situation für Schülerinnen und Schüler darstelle. Wenzler selbst würde die Blitzerattrappe gerne stehen lassen, wenn rechtlich nichts dagegenspricht. Sie habe „ einen guten Einfluss auf den Verkehr “ und mache die Straße „ weitaus sicherer “.

Laut Nachrichtenagentur dpa hatte man schon früher versucht, einen offiziellen Blitzer an der Straße aufstellen zu lassen – ohne Erfolg.

Rechtliche Lage zu Fake-Blitzer in Frittlingen ist unklar

Der Fake-Blitzer wurde nicht einfach nur hingestellt, sondern sogar einbetoniert. Wer das gemacht hat, ist bisher nicht klar – die Polizei Spaichingen prüft das noch. Was auch noch nicht ganz klar ist: die rechtliche Lage. Ein Polizeisprecher sagte der dpa, dass es nicht per se strafbar sei, einen Fake-Blitzer aufzustellen. Es sei kein Verstoß, solange es sich „ um eine harmlose Nachbildung handle, die den Verkehr nicht gefährde und keine behördliche Funktion vortäusche .“ Mögliche rechtliche Konsequenzen prüft die Polizei aktuell. Das letzte Wort hat am Ende aber das Ordnungsamt.

Dass es strafrechtliche Konsequenzen geben kann, bestätigt auch Paul Raboldt von der SWR Rechtsredaktion:

Nachrichten 31.3.2025 Wie ist die Rechtslage bei einem Fake-Blitzer? Dauer 2:51 min In Frittlingen bremst gerade ein Fake-Blitzer Autofahrer aus – mit einem Gurkenglas! Wer ihn aufgestellt hat und wie die rechtliche Lage aussieht, hier!