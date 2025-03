per E-Mail teilen

In Deutschland gibts eine ganze Menge Verkehrszeichen. Aber welches ist das seltenste Verkehrsschild? Wie oft steht es auf deutschen Straßen und was bedeutet es? Hier herausfinden!

Das seltenste Verkehrszeichen Deutschlands gibt es nur dreizehn Mal. Kein Wunder also, wenn du es noch nicht gesehen hast und auch keine Ahnung hast, was es bedeutet.

Kleiner Spoiler: Dieses Schild wird vermutlich nicht dein Leben verändern. Aber falls dir beim Kneipen-Quiz mal jemand eine Frage dazu stellt, weißt du Bescheid. Los gehts also mit dem kleinen Angeberwissen zu seltenen Verkehrszeichen in Deutschland.

So sieht das seltenste Verkehrszeichen in Deutschland aus

Also gucken wir es uns doch erst ein einmal an. Das hier ist es, das Verkehrszeichen, das Autofahrer wohl am seltensten auf deutschen Straßen sehen:

Tadaaaaa! Das seltenste Verkehrszeichen in Deutschland ist jetzt nicht gerade ein Farbklecks am Straßenrand und es ist auch nicht so intuitiv gestaltet, dass man erraten könnte, worum es geht ... aber so sieht es nun mal aus. Unsere Grafik hat es nicht gestaltet. picture-alliance / Reportdienste Geisler-Fotopress

Übrigens, das hier ist noch ein anderes Verkehrszeichen, zu dem es viel zu wissen gibt. Das ist sogar wichtig für Autofahrer, weil viele einem Irrtum aufsitzen:

Was bedeutet das Verkehrszeichen?

Das Schild ist vor allem deshalb besonders, weil es nicht auf Regeln oder Beschränkungen hindeutet. Anders als die meisten Verkehrszeichen in Deutschland muss man es als Autofahrer also nicht unbedingt kennen. Solltest du daran vorbeifahren: Keine Panik, denn dieses Verkehrszeichen hat nichts mit dir zu tun!

Das Schild heißt Landmarkenschild Digitales Testfeld Autobahn und ist Teil des 2015 in Deutschland gestarteten Projekts Digitales Testfeld Autobahn . Es markiert eine Strecke, auf der selbstfahrende Autos unter realen Bedingungen getestet werden können. Die Schilder ermöglichen ihnen eine exakte Positionsbestimmung. Mit einem normalen Auto oder für einen normalen Autofahrer bedeuten sie nichts.

Das Digitale Testfeld Autobahn entstand im Rahmen der Innovationsförderung vom Ministerium für Digitales und Verkehr, um die Entwicklung in diesem Sektor voranzutreiben. Es sei ein „ Labor unter Realbedingungen “, so heißt es. Hier werden innovative Anwendungen fürs vernetzte und automatisierte Fahren in Deutschland erprobt.

Wo steht das Landmarkenschild Digitales Testfeld Autobahn?

Das Landmarkenschild ist angebracht auf der A9 in Bayern, genauer: zwischen Pfaffenhofen und dem Kreuz Holledau. Wenn du das seltenste Verkehrszeichen in Deutschland sehen willst, ist das also dein Ziel im Navi.

Welche Verkehrszeichen sind sonst noch selten in Deutschland?

Vielleicht kennst du unsere Rubrik Kurze Frage, kurze Antwort. SWR3 Reporterin Sara Talmon hat dafür mit Elena Marcus-Engelhardt vom Auto Club Europa e.V. gesprochen. Sie zählt auf, welche anderen seltenen Verkehrszeichen es in Deutschland noch gibt. Hier reinhören:

Kurze Frage, kurze Antwort 3.3.2025 Seltenstes Verkehrszeichen in Deutschland: Elena Marcus-Engelhardt vom Auto Club Europa e.V. Dauer 0:57 min Seltenstes Verkehrszeichen in Deutschland: Elena Marcus-Engelhardt vom Auto Club Europa e.V.