3 Verkehrsschilder, die kaum jemand kennt – weißt du, was sie bedeuten?

Dieses Verkehrsschild markiert in Deutschland Radschnellwege. Es zeigt Verkehrsteilnehmern an, dass hier ein solcher Radschnellweg beginnt. Manchmal steht es auch an Knotenpunkten, damit man weiß, wo der Schnellweg weitergeht.

Autofahrer dürfen hier nicht rein, sollten umgekehrt aber vorsichtig sein, weil auf den Radschnellwegen – wie der Name schon sagt – Fahrradfahrer oft zügig unterwegs sind.

Umgangssprachlich werden diese Wege daher auch Fahrradautobahnen genannt.