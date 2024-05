per E-Mail teilen

Gerade haben sich die Neckarsulmer vom falschen Trennungsstrich erholt, jetzt erhitzt ein „h“ die Gemüter. Über welche Schilder seid ihr schon mal gestolpert?

Erst Anfang Mai mag ein falsch geschriebenes Ortsschild bei dem ein oder anderen Neckarsulmer große Schmerzen verursacht haben: „Neckars-ulm“ war dort zu lesen. Eben nicht! Neckarsulm hat nichts mit „Ulm“ zu tun, sondern mit den beiden Flüssen Neckar und Sulm. Richtige Trennung wäre gewesen: „Neckar-sulm“.

Die Kollegen von SWR Aktuell haben darüber berichtet:

Kaum war das falsche Ortsschild ersetzt, kommt der nächste Aufreger: Auf einem Schild in der Neckarsulmer Fußgängerzone tauchte der Hinweis auf: „Lieferverker frei“. Wer sich jetzt denkt: „Lieferverker, Lieferverker... das sieht irgendwie seltsam aus“, der liegt richtig: Das „h“ fehlt.

„In diesem Fall handelt es sich schlicht und einfach um einen Schreib- [beziehungsweise] Flüchtigkeitsfehler“ , heißt es von der Stadt gegenüber dem SWR. Das Schild ist inzwischen abmontiert.

Nachrichten 27.5.2024 Umfrage: Das sagen die Neckarsulmer zum Schilderchaos Dauer 0:20 min Die fehlerhaften Schilder sorgen für Diskussion in Neckarsulm.

Mit oder ohne „h“, zusammen oder auseinander? Manchmal sehen Wörter falsch geschrieben aus, sind laut Duden aber richtig:

Falsche Straßenschilder: Von Borghlzhausen bis Padderborn

Jetzt ist Neckarsulm aber nicht alleine, was falsche Schilder betrifft. An einer Straßenkreuzung im nordrhein-westfälischen Steinhagen hat es offenbar über Jahre niemanden gestört, dass Borgholzhausen auf dem Schild ein „o“ verloren hatte. Schon seit 2017 stand das Schild, das nach Borghlzhausen weist, an der Kreuzung bei Steinhagen. Jetzt wurde es wohl ausgetauscht.

Auch zu Paderborn kursierten schon verschiedene Schreibweisen – unter anderem auf diesem Autobahnschild:

Die brandenburgische Gemeinde Damsdorf durfte sich schon einmal über ein extra „h“ im Ortsnamen freuen. Immerhin: Der Bürgermeister will die falsch beschrifteten Schilder für das Heimatkunde-Archiv aufbewahren.

Wo sind euch schon mal falsche Schilder mit seltsamen oder lustigen Schreibweisen begegnet? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.