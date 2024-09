„Hallo Frau Meier!“ – ist das richtig oder falsch? Hier findest du die drei häufigsten Fehler in E-Mails. Weißt du, wie Grußformeln und Kommasetzung laut Duden richtig sind?

Im Whatsapp-Chat mit Freunden ist das ziemlich egal, aber in Arbeitsmails wollen wir uns doch auch gern korrekt ausdrücken und möglichst keine oder jedenfalls nicht so viele Rechtschreibfehler machen. Aber da gibts ein paar Dinge, die fast alle falsch machen ...

3 häufige Schreibfehler in E-Mails – Grußformeln & Kommasetzung laut Duden

Deshalb gucken wir hier mal zusammen drauf: Das hier sind die 3 häufigsten Rechtschreibfehler in E-Mails – die übrigens auch viele Chefs falsch machen. Tanke hier unser Angeberwissen und checke für dich: Machst du diese typischen Fehler bereits richtig?

1. Komma nach der Anrede in E-Mails

Die Anrede in E-Mails oder auch in Bewerbungsschreiben sollte natürlich nicht gleich ein schlechter Einstieg sein. Tatsächlich gibt es aber Stolperfallen, die vielen gar nicht bewusst sind – sie liegen vor allem bei der Kommasetzung. Was glaubst du, welche Kommasetzung ist richtig?

Guten Morgen Simone! oder Guten Morgen, Simone!

Guten Tag Frau Meier oder Guten Tag, Frau Meier?

Hallo Hans oder Hallo, Hans?

Der Duden sagt zur Anrede in E-Mails: Die Anrede wird immer mit einem Komma abgetrennt. Richtig ist also Guten Morgen, Simone oder Guten Tag, Frau Meier.

Nun, du kennst die deutsche Sprache – da gilt: keine Regel ohne Ausnahme! Und hier ist sie: Einzig bei Hallo Hans geht beides, mit und ohne Komma. Hier heißt es: „ Besonders wenn die eigentliche Anrede aus nur einem Wort besteht, kann sie in Briefen und E-Mails aber auch ohne Komma stehen. “

2. Nach der Anrede folgt die normale Rechtschreibung

Einen Satz beginnt man in der deutschen Sprache immer groß. Das stimmt schon, bei E-Mails muss man aber genau hingucken. Denn: Oft endet die Anrede in einer E-Mail mit einem Komma.

Beispiele dafür sind Liebe Britta, oder: Guten Tag, Frau Meier und Sehr geehrte Damen und Herren, – danach wird kleingeschrieben. Merke dir am besten:

Wenn die Anrede mit einem Komma abgetrennt ist, wird danach klein weitergeschrieben, denn der Satz fängt ja nicht ganz frisch an.

ist, wird denn der Satz fängt ja nicht ganz frisch an. Großgeschrieben wird dann, wenn die Anrede beispielsweise mit einem Ausrufezeichen abgeschlossen wurde.

Richtig ist also:

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit möchte ich Ihnen mitteilen ...

Und richtig ist auch:

Guten Tag, Herr Holz!

Ich informiere Sie hiermit darüber ...

Übrigens: Heißt es Email oder E-Mail? Es gibt zwar einige Wörter, bei denen mehrere Schreibweisen laut Duden richtig sind. Hier ist aber nur eines korrekt: die E-Mail. Als Kurzform geht auch Mail.

3. Bei der Grußformel zur Verabschiedung kommt kein Komma

Die kürzeste E-Mail besteht aus Anrede, einem Satz und Verabschiedung. Trotzdem gibt es noch eine dritte Stolperfalle, die häufig zum Schreibfehler führt. Kleiner Test: Wie schreibst du in E-Mails die Verabschiedung am Ende?

Viele Grüße, Stefanie oder Viele Grüße Stefanie?

Liebe Grüße! SWR3 Elch oder Liebe Grüße SWR3 Elch

Mit freundlichen Grüßen, Richard Maurer oder Mit freundlichen Grüßen Richard Maurer?

In E-Mails wird die Verabschiedung gern durch Absätze voneinander getrennt. Richtig ist aber, egal ob mit Absatz oder ohne, das Satzzeichen wegzulassen.

Jedenfalls wenn man sich nach dem Duden richtet, gehört hier nach der Grußformel kein Komma hin. Auch kein Ausrufezeichen. Einfach nichts.

Übrigens: Was als Standard für E-Mails gilt, gilt auch für Briefe. Grußformeln und Kommasetzung gelten hier laut Duden gleichermaßen. Okay, wer schreibt heute schon noch Briefe? Wobei so ein handgeschriebener Liebesbrief natürlich schon auch mal was hat ... aber da kommt es vermutlich nicht in erster Linie auf die Rechtschreibung an.

4. Bonus-Fehler: Auf @alle-Verteiler antworten ...

Einer der absoluten Lieblingsfehler bei E-Mails und deshalb als kleiner Bonustrack hier dabei: Eine Antwort über den Verteiler @alle jagen. Das ist ja auch schnell passiert: In einer E-Mail, die an einen Verteiler adressiert war, auf antworten geklickt – und schon ist die Antwort statt an eine einzelne Person an die ganze Firma geschickt. Wer kennt nicht das Pingpong, das dadurch zwischen verschiedenen Versendern und Empfängern entstehen kann ...

Übrigens: Bei gängigen E-Mail-Systemen wie beispielsweise Outlook kann auch der Absender einer E-Mail festlegen, wer an den Verteiler schreiben darf. Meist lassen sich einzelne Autoren festlegen, sodass beispielsweise ein festgelegtes Team an Verteiler schreiben kann, eine Antwort von jemandem aus dem Empfängerkreis an diesen Verteiler aber nicht möglich ist.

Im Duden gibt es Empfehlungen dafür, wie man es am besten macht mit Grußformeln und Kommasetzung. Das gilt nicht unbedingt für Whatsapp-Chats mit Freunden, da sind Schreibfehler auch eher okay. Aber für förmliche Texte wie E-Mails an den Chef oder auch ein Anschreiben in einer Bewerbung, schadet es nicht, die offiziellen Regeln zu kennen.

Ein Komma kann alles ändern ...

