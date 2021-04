Michael Wirbitzky

Das mache ich bei SWR3: Ich mach die SWR3 Morningshow und auch die Mutti froh (die dachte nämlich früher, dass aus mir nie was wird :-))

So würde man mich zitieren:

Und da ist sie wieder, unsere finster entschlossene Heiterkeit.

Diesen Song höre ich immer: Jeden, wenn ich beim Zahnarzt warte. Keinen, wenn das Meer rauscht.

Das mag ich an SWR3Land am meisten: Dass es so riesig ist. Merkt jeder, der mal ganz durchfährt. Wo sonst sind Ultrakurzwellen so ultralang zu hören?

Darüber lache ich: Claudia Roth.

Bei dieser Serie verlasse ich die Couch nicht mehr: Californication (mit drei Bier im Hals) und Flipper (ohne Bier)

Das verstecke ich, wenn Besuch kommt: Meinen wahren Charakter.

Diesem Menschen/dieser Seite folge ich: @Pontifex_de

► Das Beste aus der SWR3 Morningshow könnt ihr euch immer im Podcast anhören.

Auf diese Fragen wollte ich schon immer mal antworten:

…und zwar ein für allemal :)

Ist das eigentlich alles spontan, was ihr da morgens macht? Nein

Habt ihr Gagschreiber, die euch zuarbeiten? Nein

Habt ihr nicht Angst, dass euch irgendwann mal nix einfällt? Nein

Mein Lieblingsbild: