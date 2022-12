per E-Mail teilen

Ohje! Die Marmelade ist schon wieder verschimmelt? Dagegen hält sich Nuss-Nougat-Creme viel länger. Wieso?

Das liegt daran, dass Schimmel Wasser – also Feuchtigkeit – liebt und zum Wachsen braucht. Und in der Marmelade gibt's Wasser reichlich. Ist ja auch klar. Die Früchte, die dafür verarbeitet werden, bestehen zum überwiegenden Teil aus Wasser. Das ist dann in der Marmelade teilweise gebunden durch den Zucker, aber eben nicht komplett. Und deswegen bietet Marmelade ziemlich ideale Feuchtigkeitswerte für die Bildung von Schimmel.

Darum schimmelt Nutella nicht

Nuss-Nougat-Creme dagegen wird fast nur aus Zutaten hergestellt, die einen niedrigen Wassergehalt haben, also Fett, Nüsse und Zucker. Es steckt also kaum Feuchtigkeit drin. Und deswegen haben Schimmelpilze darauf keine Grundlage, um zu wachsen. Wenn Nuss-Nougat-Creme also im Kühlschrank überhaupt alt wird, dann wird sie eher ranzig, wegen des hohen Fettgehalts, aber nicht schimmelig.

Antwort von Dominik Bartoschek von SWR Umwelt und Ernährung

