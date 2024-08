Kann die Welt wohl schimmeln? Wozu ist Nostalgie eigentlich gut? Und macht Krebs vor dem Herzen Halt oder warum hört man nie etwas von Herzkrebs?

In der heutigen Episode von „Consi Calling” lässt Constantin Zöller, auf der Suche nach Antworten auf die glühenden Fragen seiner Community, die Leitungen wieder heiß laufen. Dafür spricht er mit der Universitätsprofessorin für Mikrobiologie Susanne Zeilinger-Migsich, Historiker Tobias Becker und Dr. Anke Ernst vom deutschen Krebsforschungszentrum.

Wie geht eine Biotechnikerin wohl mit einem angeschimmeltem Brot um und in welchen Situationen kann Nostalgie tatsächlich hilfreich sein? Diese und viele weitere Fragen werden hier und jetzt beantwortet, in der 21. Episode von „Consi Calling“!

