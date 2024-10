Wenn ich bei einer Weinprobe bin – was ist wohl das Falscheste, was ich sagen kann? Und was kann man nicht aus dem Wein rausschmecken? Und können Archäologen überhaupt noich etwas aus der Erde buddeln? Ist nicht langsam mal alles ausgegraben?

Diesen Dienstag spricht Constantin Zöller in „Consi calling“ gleich mit zwei weiteren Konstantinen über diese Fragen! Master of WIne Konstantin Baum und Archäologe Konstantin Kárpáty!

Was kann ich bei einer Weinprobe immer behaupten herauszuriechen, ohne mich zu blamieren? Und was erträumt sich Archäologe Konstantin Kárpáty irgendwann mal auszugraben? All das und noch viel mehr, erfahrt ihr in der heutigen Episode von „Consi calling“!

