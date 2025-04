per E-Mail teilen

Festnahme bei der Einreise – das ist einigen deutschen Touristen auf dem Weg in die USA passiert. Deshalb gibt es jetzt eine Warnung. Hat das Folgen für die Urlaubsplanung?

Deutsche Touristen, die von amerikanischen Grenzpolizisten festgehalten werden und dann sogar wieder zurückfliegen müssen. Solche Schlagzeilen sorgen dafür, dass sich deutsche Reisende überlegen, ob ein Urlaub in den USA wirklich sinnvoll ist.

Auch das Auswärtige Amt hat auf die Ereignisse reagiert und warnt deutsche Reisende, dass sich Einreisebestimmungen kurzfristig ändern können.

Diese Probleme können bei der Einreise in die USA auftreten:

Visum oder Elektronische Reisegenehmigung (ESTA) sind laut Auswärtigem Amt keine Garantie für eine Einreise.

Seit Ende Januar 2025 ist bei der ESTA-Registrierung als Geschlechtseintrag nur noch „männlich“ oder „weiblich“ zulässig. Maßgeblich ist das Geschlecht zum Zeitpunkt der Geburt.

Wer keine richtigen Angaben zum Grund der Einreise macht oder die Dauer überschreitet, kann in Abschiebehaft genommen werden.

Wer zum Beispiel zuvor auf Kuba war, braucht für die USA zwingend ein Visum und muss eventuell den Aufenthalt auf Kuba dort nachweisen können.

Hält das die Deutschen von Reisen in die USA ab?

Die USA sind für viele Deutsche ein Traumreiseland. Im letzten Jahr sind etwa zwei Millionen Menschen aus Deutschland in die USA geflogen. Daran wird sich auch dieses Jahr nicht viel ändern, sagt Anne Köchling vom Deutschen Institut für Tourismusforschung in SWR3 NOW. Die Warnung des Auswärtigen Amtes sei nur eine Momentaufnahme.

Das komplette SWR3 Topthema zu Reisen in die USA kannst du hier anhören:

Topthema am Mittag 1.4.2025 Trump-Effekt bei Reiselust der Deutschen? Dauer 3:45 min Die Deutschen reisen gerne und viel – trotz Wirtschaftsflaute. Doch bei dem Urlaubsziel USA sind viele gerade skeptisch. Die, die schon gebucht haben und die, die überlegt hatten, dorthin zu buchen. Geht das noch? Wir ordnen das Ganze gleich mal ein.

Urlaubsbuchungen in die USA aktuell nicht so angesagt

Die Tourismus-Behörde in den USA meldet allerdings, dass im Februar 8,5 Prozent weniger Touristen aus Deutschland eingereist sind als noch im Jahr zuvor. Laut ADAC sind die Buchungen für USA-Reisen aktuell rückläufig. Das bestätigt auch Holger Jacobs in SWR3, Tourismus-Experte vom Fachmagazin Fremdenverkehrswirtschaft. Trotzdem sieht er politische Krisen nicht grundsätzlich als Grund, sich ein anderes Reiseziel zu suchen.

USA-Reise gebucht? Damit musst du rechnen

Wer in die USA einreist, muss damit rechnen, dass sich die Grenzbeamten Handys, Tablets oder Laptops anschauen – auch alle Inhalte. Was genau zu Problemen führen kann, ist aber laut Anne Köchling unklar.

Einige Reisende checken deshalb vorher ihre Social Media-Accounts, ob sie zum Beispiel etwas Kritisches über die USA, die US-Regierung oder Donald Trump gepostet haben und löschen das.

Alternative Urlaubsziele zu den USA?

Das Nachbarland Kanada erlebt einen Boom bei Buchungen aus Deutschland. Dort gibt es keine politischen Differenzen mit Europa und ein beliebtes Urlaubsziel war Kanada auch schon vor dem Amtsantritt von Donald Trump.

