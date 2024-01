Nachts in meinen Träumen seh’ ich Dich,

ich spür’ Dich und ich weiß,

daß Du weiterlebst.

Weit her über Zeit und Raum zwischen uns

bist Du gekommen, um mir zu zeigen,

daß es weitergeht.

Nah oder fern, wo immer Du bist, ich glaube daran,

daß das Herz weiterschlägt.

Du öffnest eine Tür und Du bist hier in meinem Herzen

und mein Herz wird es weiter und weiter tragen.

Die Liebe kann uns einmal treffen

und ein ganzes Leben andauern und

niemals aufhören, bis wir eins sind.

Liebe war, als ich Dich liebte.

Das ist die Wahrheit, die ich festhalte.

In meinem Leben werden wir immer weiterleben.

Es gibt eine Liebe, die niemals vergeht.

Du bist hier, und es gibt nichts, das ich fürchte.

Ich weiß, daß mein Herz weiterschlagen wird -

so wird es immer für uns bleiben.

Du bist geborgen in meinem Herzen

und mein Herz wird es immer weitertragen.