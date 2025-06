Teilen

bei Bluesky posten

bei Facebook posten

bei Mastodon posten

in Pocket speichern

bei Threads posten

mit Whatsapp teilen

bei X posten

per E-Mail teilen

Bad Dürkheim sollte eigentlich jedem ein Begriff sein. Aber: US-Präsident Trump hatte offenbar noch nie was von dem Ort in SWR3Land gehört – obwohl er enge Verbindungen in die Region hat. Er fand den Namen aber „serious German“. Wir haben mal die KI gefragt, was noch so alles richtig deutsch ist.