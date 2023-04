Raye singt von traumatischen Erlebnissen in ihrer Kindheit, in ihrer Jugend, und später auch als Musikerin. Sie wurde sexuell belästigt, vier mal insgesamt. Und hat es aus Scham immer für sich behalten. Hat sich stattdessen in Drogen geflüchtet, Marihuana und Ecstasy. Bis heute tut sie sich schwer, darüber zu sprechen. Aber es hat etwas Heilendes, die Botschaft in ein Mikrofon zu schreien: Ihr wisst genau, wer gemeint ist und was ihr getan habt, jeder einzelne von euch wird sich in diesem Lied wiedererkennen. Aber da sie sehr religiös ist, hat sie erzählt, glaubt sie auch an Vergebung für einige der Dinge, die ihr widerfahren sind. Sonst wäre sie heute einfach nur eine sehr verbitterte Frau.

Dieser Produzent hat mir damals eine private Nachricht geschickt.

„Hey, mir gefällt, das, was du machst.

Guck doch mal im Studio vorbei,

check mal den Vibe und lass uns ein bisschen Musik zusammen machen.“

Und als ich dann da ankam,

hätte ich mal besser zwischen den Zeilen lesen sollen

Hat versucht mich anzutouchen, wollte mit mir ins Bett. Kein Scheiß.

Ich hätte eigentlich direkt auf der Stelle wieder umkehren sollen.

Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Im Ernst jetzt?

Tut so, als wäre endlich der Eismann da!

Bis ich dann plötzlich seine eiskalte Hand auf mir gespürt habe.

Den Preis dafür zahle ich heute noch, verdammt.

Alles, was du getan hast, hat Trümmer in mir hinterlassen.

Und nein, ich habe damals kein Wort gesagt,

der beste Beweis dafür, dass ich eine Frau bin, schätze ich.

Und ja, ich bin eine Frau.

Und tapfer und stark dazu.

Mich soll der Teufel holen, wenn ich es zulasse,

dass ein Mann mich kaputt macht

und mir vorschreibt, wie ich gehen, wie ich sprechen, wie ich es machen soll.

Für einen Augenblick war ich gebrochen,

habe echt was durchgemacht,

und es ist sogar noch schwerer, wenn man alleine tapfer sein muss.

Ich war ein Mädchen damals, jetzt bin ich erwachsen, eine Frau,

eine fucking sehr starke Frau.

Es passierte mit 7,

als ich 21 war,

mit 17 und mit 11.

Ich brauchte ein bisschen, um zu verstehen, was „Einvernehmen“ bedeutet.

Wäre ich gnadenlos gewesen, dann wären sie jetzt alle hinter Gittern.

Aber all dieser ganze Stress, hätte ich die Wahrheit gesagt,

hätte mir auch nicht geholfen.

Ich habe das Gefühl stattdessen runtergeschluckt

und dann wohnte es in mir, so ganz ohne Miete.

Ich habe mich dann auf ein paar Dinge eingelassen, die nicht gesund waren.

Aber endlich war da ein Ort, wo keiner hören konnte,

wenn ich um Hilfe gebeten habe.

Ich wünschte, ich könnte sagen, wie ich mich fühle,

wie ich mich damals gefühlt habe.

Und erklären, warum ich mir stillschweigend selbst die Schuld gebe.

Denn ich habe selber all diese Gesichter aufgesetzt und so getan, als ginge es mir gut.

Hab mich lieber im Bad verschanzt und meinen Kopf zurückgespult.

Alles auf Anfang, immer wieder von vorn.

Deine Fingerabdrücke haben einen schmutzigen Abdruck auf meiner Haut hinterlassen.

Du hast es tatsächlich geschafft, dass ich mir deine Sünden selber in die Schuhe geschoben habe,

du armseliger Abschaum von einem Mann.

Original-Lyrics: Der Songtext auf Englisch

So, this producer hit me up on the DM

He told me, "Hey, I really like what you are doing"

He told me, "Come round to the studio, let's cook it"

He told me, "Come to catch a vibe and make some music"

But when I got there, should've heard what he was saying

Tryna touch me, tryna fuck me, I'm not playing

I should've left that place as soon as I walked in it

How God damn dare you do that to me, really?

Coming like the ice cream man

'Til I felt his ice-cold hands

And how I pay the price now, damn

God damn, no what the, God damn

Everything you did, it left me in a ruin

And no, I didn't say a word, I guess that proves it

I'm a woman, oh, yes'

Cause I'm a woman

I'm a very fucking brave strong woman

And I'll be damned if I let a man ruin

How I walk, how I talk, how I do it

Man, I've been broken for a moment, I've been through it no

It's even harder to be brave alone

Was a girl, now I'm grown, I'm a woman

A very fucking strong woman

And I was seven

Was 21, was 17, and was 11

It took a while to understand what my consent means

If I was ruthless, they'd be in the penitentiary

But all the stress of being honest wouldn't help me

I pushed it down, but it was living in me rent free

And then I fell into some things that were unhealthy

A place where no one heard me asking them to help me

Coming like the ice cream man

'Til I felt his ice-cold hands

And how I pay the price now, damn, God damn

Everything you did, it left me in a ruin

And no, I didn't say a word, I guess that proves it

I'm a woman'

Cause I'm a woman

I'm a very fucking brave strong woman

And I'll be damned if I let a man ruin

How I walk, how I talk, how I do it

Man, I've been broken for a moment, I've been through it no

It's even harder to be brave alone

I was a girl, now I'm grown, I'm a woman

A very fucking strong woman, mmh

I wish I could say how I feel, how I felt

And explain why I'm silently blaming myself

'Cause I put on these faces pretending I'm fine

Then I go to the bathroom and I press rewind

In my head, always going round and round in my head

Your fingerprints stuck a stain on my skin

You made me frame myself for your sins

You pathetic, dead excuse of a man

Ooh-ooh

Yeah, a brave strong woman

Oh-oh, yeah

Eh-eh, ay, oh, oh, oh

And I'll be damned if I let a man ruin, oh

I'm a very fucking brave strong woman, yeah