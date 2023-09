per E-Mail teilen

in Pocket speichern

Von Lampenfieber bis zur Liebe zum Essen – wenn wir eine Sache beim New Pop gelernt haben, dann folgende: Stars sind auch nur Menschen. Und sie sind uns ähnlicher, als wir manchmal denken! ❤

Auf den Bühnen des SWR3 New Pop Festival 2023 steht nicht irgendwer: Auf den Bühnen stehen Menschen mit persönlichen Geschichten. Geschichten von Freude, Partys, Trauer und der ganz großen Liebe – vor allem aber: Geschichten, die vom Herzen kommen!

Wer beim New Pop Festival auftritt, hat schon einen riesigen Schritt gemacht: erste Erfolge mit dem eigenen Hit eingefahren, aus dem Proberaum auf die ersten großen Bühnen. Beim New Pop haben sie die Möglichkeit, ihrem Traum vom ganz großen Ruhm näherzukommen und auf einem Festival zu spielen, das schon Ed Sheeran, Sam Smith oder auch Amy Winehouse im Line-up hatte – bevor sie ganz groß rauskamen!

Ed Sheeran bekommt „SWR3 Pioneer of Pop”-Award 2022

Und weil die Stars von morgen beim New Pop so persönlich auftreten, gibt es hier die „menschlichsten“ Momente des Festivals!

Raye wird von Sternekoch überrascht

Vor ihrem Auftritt am Donnerstagabend nimmt sich die britische Sängerin Raye Zeit für den Startalk mit SWR3-Moderator Constantin Zöller. Schnell kamen die beiden auf das Thema Essen. Nicht ganz ohne Grund: Raye ist bekennende Foody und isst einfach leidenschaftlich gerne.

Wie praktisch, dass sich Constantin Zöller genau für diese Leidenschaft etwas Wunderbares überlegt hat: Eine Nachspeise passend zu ihrem Song Escapism. Hierfür hat er den Sternekoch Malte Kuhn mit ins Boot geholt. Er brachte der Sängerin dann auch das Essen: Ein Zitronensorbet mit Crème fraîche und natürlich einem ordentlichen Schuss Tequila.

Oh mein Gott, das ist soooo gut!

Raye schließt dabei sogar kurz die Augen. Die Überraschung scheint gelungen zu sein! Am liebsten würde sie alles aufessen und fragt den Sternekoch auch direkt, ob sie am Abend zu ihm ins Restaurant kommen dürfe. Gestärkt ist sie also auf jeden Fall für ihren Auftritt!

Konzert von Raye beim New Pop

Raye zeigt sich auch bei ihrem Konzert im Kurhaus in Baden-Baden nahbar. Was soll man auch machen, wenn es draußen Mitte September einfach so warm ist? Raye hat die Lösung: Programme, die mittlerweile ja oft bei der Bildbearbeitung zum Einsatz kommen:

Wenn ihr Fotos macht und ihr irgendwann bei mir Schweißflecken seht, dann retuschiert die gerne. Es ist einfach so heiß heute.

Während des Konzerts zieht sie ihre Schuhe aus: Die Kulisse und das Publikum laden eben einfach zum Entspannen ein!

Lois Blubberschlauch

Was hat ein Blubberschlauch vor dem Auftritt von Loi zu suchen? Das erzählt sie im SWR3-Interview. Vor jedem Auftritt wärmt sie sich mit ihrem Blubberschlauch auf. Fröhlich blubbert sie mit dem Schlauch im Wasserglas herum. Wer hat das als Kind nicht auch gemacht? Sie hat vermutlich nie damit aufgehört und nun ist es Teil ihres Stimmtrainings.

Das Publikum ist von der Sängerin begeistert und feiert ihre Songs. Zwischendurch erzählt sie von einer Erfahrung. Immer mal wieder hört Leonie Greiner, was andere Menschen in ihrem Leben noch so machen wollen. Beim New-Pop-Konzert sagt sie:

Wenn man mich fragen würde, würde ich antworten: Ich glaube nichts. Weil das einzige, was für mich wichtig ist und war, ist, dass ich geliebt habe. Dass ich mit Liebe durchs Leben gehe.

Kamrad gibt bisher größtes Solo-Konzert

Tim Kamrad ist einfach so ein sympathischer Mensch! Nicht nur deswegen hat der Sänger am Donnerstagabend vor seinem Auftritt den New Pop Award 2023 erhalten.

Sein Gesangstalent ist unfassbar und er hat den Auftakt in Baden-Baden souverän gemeistert. Das Publikum war begeistert und hat Kamrad gefeiert. Wie schön das erste Konzert in diesem Jahr war, könnt ihr hier sehen:

Best-of New Pop Festival

Die schönsten Momente vom SWR3 New Pop Festival könnt ihr euch hier noch einmal anschauen:

Dermot Kennedy spielt das „Homecoming“-Konzert

Mittlerweile ist der irische Sänger ein gefeierter Weltstar. Mit Power over me wurde Dermot Kennedy 2019 bekannt und ist dennoch weiterhin bodenständig. Die schönsten Momente vom „Homecoming“-Konzert gibts hier:

In der ARD Audiothek gibt es Highlights und noch mehr Hintergrundinformationen zum Mit- und Anhören!