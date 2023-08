Ein Song für die Menschen, die einen ein ganzes Leben lang begleiten. Der irische Singer-Songwriter Cian Ducrot singt über das innige Verhältnis zu seinem Bruder.

Darum geht es in „Heaven“

Ein Song über das innige Verhältnis von Cian Ducrot zu seinem Bruder: Sie haben gemeinsam eine Menge erlebt und es war wohl nicht immer leicht. Aber er empfindet eine große Dankbarkeit für all das, was aus ihnen geworden ist. Es gibt Menschen, die einen ein ganzes Leben lang begleiten, denen ist dieser Song gewidmet.

Deutsche Übersetzung von Cian Ducrot: „Heaven“

Als ich vier war, bin ich mal vom Rad gefallen.

Aber du hast mir damals versichert, alles würde wieder gut werden.

Als ich fünf war, hast du mich beruhigt,

als Mama ganz weit weg war.

Mit zehn warst du mein bester Freund.

Wenn keiner zum Spielen kam.

„Wenn dich jemand schlägt,

schlägst du noch ein bisschen härter zurück“,

hast du damals immer zu mir gesagt.

Als wir dann älter wurden, hast du nie mehr gelächelt.

Und ich weiß, es ist wegen ihm.

Du hast diesen Schmerz mit dir herum getragen,

unter deiner Haut vergraben.

Das war mehr, als ein Kind eigentlich aushalten kann.

Aber du hast einfach gesagt:

Es war ein sehr, sehr langer Tag.

Sind wir eigentlich im Himmel?

Denn mir tut nichts weh.

Ja, wir müssen vermutlich im Himmel sein.

Und selbst wenn du weit weg bist.

Dann sind wir immer noch zusammen.

Und wenn wir schon nicht beten.

Dann sind wir vermutlich definitiv im Himmel.

Weißt du noch, als ich damals meine Stimme verloren habe?

Und sie mir gesagt haben, dass ich nie wieder singen kann.

Und jetzt hast du selbst ein Kind, ich bin mit Ed auf Tour.

In Städten, die ich bisher noch nicht kannte.

Du hast damals immer gesagt:

Hier ist meine Hand, ich werde immer dein Bruder sein, wo immer du bist.

Jetzt sind wir beide erwachsen und du hast diese Liebe erweitert.

Du hast jetzt deine eigene Familie.

Und eines Tages, wenn ich vielleicht auch meine eigene hab, dann werde ich daran denken,

wie du damals zu mir gesagt hast:

Solange nichts wehtut, ist das der Himmel.

Lyrics: Cian Ducrot „Heaven“ im englischen Original

When I was four, I fell off my bike

But you told me I'd be okay

When I was five, you were by my side

When mama was far away

When I was ten, you were my best friend

When no one else came to play

If anyone hits you, you hit back harder

That's what you'd always say

And you'd say, „Oh“

It's been a long, long day

Are we in heaven, heaven, heaven?

'Cause I don't feel pain

I guess that this is heaven, heaven

And, if you're far away

We're still together, 'gether, 'gether

And if I never prayed

I guess that we're in heaven, heaven

As we got older, you never smiled

And I know it's because of him

Oh, you carried that pain more than any child should

Buried under your skin

Remember that time when I lost my voice

And they said I would never sing?

Well, now you've got a kid, I'm with Ed on tour

In cities I've never been

And you'd say, „Oh“

You'd say, „Hold my hand, I'll be your brother wherever you go“

It's been a long, long day

Are we in heaven, heaven, heaven?

'Cause I don't feel pain

I guess that this is heaven, heaven

And, if you're far away

We're still together, 'gether, 'gether

And if I never prayed

I guess that we're in heaven, heaven

Now we've grown up and you've built that love

You've got your own family

And maybe one day when I build my own

I'll remember you said to me

It's been a long, long day

Are we in heaven, heaven, heaven?

'Cause I don't feel pain

I guess that this is heaven, heaven

And, if you're far away

We're still together, 'gether, 'gether

And if I never prayed

I guess that we're in heaven, heaven

Oh (heaven)

Oh (heaven, heaven, heaven)

Oh (heaven)

Oh