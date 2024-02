Du hast diese Augen,

die mir tief in die Seele blicken.

Und dann dieses Lächeln, immer dann,

wenn ich mich dir ganz hingebe.

Alles, was ich bisher kannte, ist,

dass ich nie wusste, was kommt

(So nach dem Motto:)

Du hast dein Plätzchen an der Sonne

für ne Weile gehabt,

das reicht jetzt!

Aber mit dir...

Mit dir sind die Tage heller.

Du bist das,

was das Leben leichter macht.

Und dann diese Freude,

die du schenkst.

Genau deshalb brauch ich dich in meinem Leben.

Ist das okay,

wenn ich dich mein Zuhause nenne?

(so richtig:) ich gehör zu dir und du zu mir?

Also, ich will nur, dass du das weißt:

In meinem Kopf bist du „mein Daheim“.