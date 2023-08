Die junge Sängerin Olivia Dean verzaubert mit ihrer souligen Stimme und vergleicht in ihrem Song die Liebe mit einem unbekannten Flugobjekt, für das niemand einen Führerschein hat.

Darum geht es in „Ufo“

Warum wir uns verlieben, in wen, und warum es wieder mal nicht geklappt hat, darauf gibt es eigentlich nie Antworten. Wenn es um Liebe geht, wissen wir eigentlich nichts. Nur, dass wir zu irgendjemandem gehören wollen. Olivia Dean vergleicht das mit einem unbekannten Flugobjekt. Und wer hat dafür schon einen Pilotenschein?

Deutsche Übersetzung von Olivia Dean: „Ufo“

Es ist gerade, als versuchte ich, ein Ufo zu fliegen.

(Was man ja nicht gerade häufig macht.)

Habe auch keine Ahnung mehr, wie die ganzen Knöpfe funktionieren.

Ja, das sind meine kleinen sexy Probleme.

Wenn Liebe eine Droge ist, dann bin ich ein ziemlicher Trottel.

Und ich hab schon so einige ausprobiert.

Du bist noch die harmloseste.

Hab weder GPS noch eine geplante Ankunftszeit.

Jetzt, da meine Welt explodiert ist, hatte ich gehofft, ich könnte bei dir einziehen.

Wenn Liebe der Schlüssel ist, habe ich das ganze Bund verloren und muss weiter schauen.

Wobei du bisher der Beste bist.

Gut, irgendwo muss ich landen.

Warum also nicht in deinen „irdischen Armen“.

Also, funk einfach durch.

Ich gieße deine Pflanzen, ich trage auch deine Socken.

Aber ich will nicht deine Hand halten mit gekreuzten Fingern.

Ich dachte wirklich, ich wäre mir sicher.

Aber irgendwie bin ich es doch nicht.

Obwohl du wirklich bisher das beste warst.

Lyrics: Olivia Dean „Ufo“ im englischen Original

I'm tryna fly a Ufo

Don't really do this often

Plus I forgot all the controls

Me and my sexy problems

If love's the drug, then I'm a mug

And I've tried plenty of them

You're the best version that I've seen

No GPS, no ETA

I don't know what I'm doing

Now my world's exploded

I was hoping I could maybe move in

If love's the key, I've lost a bunch

Something just keeps me looking

You're the best version that I've seen

And I need somewhere to land

I might as well fall

Into your earthly hands

So let me know

Ufo

I'll water your plants

I'll share your socks

But I can't hold your hand

With my fingers crossed

I thought I was sure

But I guess I'm not

And you're the best version that I've seen

I need somewhere to land

I might as well fall

Into your earthly hands

So let me know

And I need somewhere to land

I might as well fall

Into your earthly hands

So let me know

Let me know

Ufo