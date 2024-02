per E-Mail teilen

Du kannst den Zug nehmen,

oder die Straßenbahn.

Oder ein Flugzeug.

Du kannst auch ganz einfach nur an mich denken.

Oder nimm eine Karawane.

Wurscht wie, komm einfach her, wenn du kannst.

Es gibt auch Segelschiffe.

Tarzan hätte sich von Liane zu Liane geschwungen.

Nimm ’nen Schlitten und schlittere endlich in meine Arme.

Kauf dir einen Zaubermantel. Dann wärst du wenigstens blitzartig hier.



Du kannst auch hierher windsurfen.

Oder einen fliegenden Teppich benutzen –

und mich dann gleich mal mitfliegen lassen.

Oder fahr meinetwegen mit ’nem Ballon hierher.

Aber beeil dich bitte.



Es sind immer Berge oder Hügel oder irgendwelche Hindernisse zwischen uns.

Wenn’s nach mir ginge, dann würdest du hier wohnen.

Ich brauch’ dich nämlich hier.