Das mache ich bei SWR3: Beruflich begründeten Blödsinn

So würde man mich zitieren:

Ah, ich glaub ich hab was!

Diesen Song höre ich immer: Pixies „Where is my mind“

Das mag ich an SWR3Land am meisten: Die unendlich vielen, schönen Landstraßen und den Dreifaltigkeitsberg in Spaichingen

Darüber lache ich: Wenn Menschen gegen Türen laufen (ich lache Tränen, versprochen!)

Bei dieser Serie verlasse ich die Couch nicht mehr: Sons of Anarchy, Dexter, Hannibal, Suits

Das verstecke ich, wenn Besuch kommt: Waltraud, die hustensaftabhängige Zahnfee, die unter meinem Bett wohnt.

Diesem Menschen/dieser Seite folge ich: Richard David Precht und Pietro Lombardi (zwei große Denker unserer Zeit)

Auf diese Fragen wollte ich schon immer mal antworten

Hallo Steffen, ich bin Multimillionär, soll ich dir mein ganzes Geld schenken?

Und du bist dir wirklich sicher, dass du eine Teacup-Schweinchen-Farm eröffnen willst?

Meine Lieblingsbilder (Selfies) von mir auf dem Handy