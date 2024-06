Warum gibt es so viele verschiedene Arten des Anstoßens? Erkennen sich Hunde eigentlich im Spiegel? Und welche Düfte haben wir wohl noch nie gerochen? In der neuesten Episode von „Consi Calling” begibt sich Constantin Zöller wieder auf die Suche nach Antworten auf die drängenden Fragen seiner Community. Dazu holt er die Knigge-Expertin Carolin Lüdemann, Cornelia Plein aus der Matin-Rütter-Hundeschule Koblenz und Duftkreateur Roland Tentunian an den HöreWer wissen will, wie wohl Ambra, das wertvolle Sekret aus dem Verdauungstrakt von Pottwalen riecht, oder was für Regeln es beim Anstoßen wirklich gibt, der sollte nicht zögern und jetzt einschalten, in die neueste Episode von „Consi Calling”! Consi soll auch deine Frage beantworten? Dann schick ihm eine Sprachnachricht über https://instagram.com/consi_quent „Consi Calling” jeden Dienstag auf SWR3.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt! Hier geht’s zu unserem Podcast Tipp der Woche: https://www.ardaudiothek.de/sendung/die-millionendiebin/13421881/