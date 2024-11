Wie kann man sich wohl am schlechtesten ernähren? Einfach jeden Tag Käsetortellini oder wie stellt man das an?

In dieser Episode beschäftigt sich Constantin Zöller in „Consi calling“ mal wieder mit den Fragen seiner Community, die eben so aufkommen, wenn man drauf wartet, dass das Nudelwasser anfängt zu kochen. Und passend dazu quatscht Consi mit Ernährungsberater Achim Sam!

Der weiß genau: Die Dosis macht das Gift, aber spart zum Glück nicht mit allerlei Wissenswertem rund um eine absolut ungesunde Ernährung!

Aber wie kann man sein Essverhalten gesund gestalten? Und gibt es Lebensmittel, die Achim Sam per se verteufelt? Diese und viele weitere Fragen beantwortet Consi in der neuesten Folge von „Consi calling“!

„Consi calling” jeden Dienstag auf SWR3.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt!

