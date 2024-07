Warum gibt es eigentlich keine „Ah ne doch nicht“-Taste im Aufzug? Wieso bricht uns die Stimme, wenn wir emotional werden? Und wie viel bekommen Sänger*innen auf der Bühne wohl von ihrem Publikum mit? Auch heute beschäftigt sich Constantin Zöller in „Consi Calling“ wieder mit den Bügel-Gedanken seiner Community. Und dazu spricht er mit dem scharfsinnigen Mitarbeiter einer Aufzugsfirma und ESC-Legende Michael Schulte. Warum wurde nicht schon längst der Cancel-Knopf im Aufzug eingeführt? Hat Michale Schulte im Publikum schonmal etwas gesehen, was er gar nicht sehen wollte? Und auf welche Momente bei Bühnenauftritten, würde er lieber verzichten? Das und noch viel mehr, klärt Consi in dieser Episode von „Consi Calling“!

